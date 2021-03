Lauterbach sieht Zusammenhang von Komplikationen mit AstraZeneca

An diesem Donnerstag entscheidet die Europäische Arzneimittelagentur EMA über den Impfstoff von AstraZeneca, der in etwa 20 Staaten in Europa seit einigen Tagen nicht eingesetzt wird. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt vorerst weiter den Einsatz des Vakzins von Astrazeneca. "Die WHO ist der Meinung, dass die Vorteile die Risiken überwiegen", teilte dieWHO am Mittwoch in Genf mit.

Auch der SDP-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagt, dass der Nutzen von AstraZeneca wichtiger ist als die Nebenwirkungen. Allerdings glaubt Lauterbach - wie er in der ARD bei Sandra Maischberger erklärte, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den besonderen Hirnvenenembolien und den Impfungen mit AstraZeneca.

Der Virologe Lauterbach meint aber auch, dass die von den schlimmen Nebenwirkungen Betroffenen wahrscheinlich auch das Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken. Der Gesundheitsexperte geht auch davon aus, dass nicht nur Frauen von dieser Komplikation betroffen sein können.

Immer mehr Länder setzten AstraZeneca-Impfungen aus

Am Montag hatten Deutschland, Frankreich und Italien auch Spanien und Portugal die Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca vorerst ausgesetzt. Auslöser sind Bedenken, es könne möglicherweise Sinusvenenthrombosen (siehe weiter unten) auslösen. Auch in Irland und den Niederlanden waren die Impfungen mit AZD1222 des britisch-schwedischen Konzerns AstraZeneca vorübergehend gestoppt worden. Die Zweitimpfungen könnten nachgeholt werden.

Wie zahlreiche Expert:innen zuvor empfiehlt die WHO, weiterhin AstraZeneca zu verimpfen. VIele warnen vor Rückschlägen der Impfkampagne. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA berät ab diesem Dienstag. Eine Entscheidung wurde für Donnerstag erwartet.

In Belgien soll weiter im AstraZeneca geimpft werden, es sei "unverantwortlich" die Impfungen zu stoppen, erklärte der Gesundheitsminister .

Was sind Sinusvenenthrombosen?

Bei den nach den Impfungen vorkommenden Thrombosen handelt es sich laut Paul-Ehrlich-Institut (PEI) um Sinusvenenthrombosen. Diese sind extrem selten - offenbar war die Zahl der Fälle unter mit AstraZeneca Geimpften etwas höher als im Durchschnitt der Bevölkerung.

Die Sinusvenen transportieren sauerstoffarmes Blut aus dem Kopf zum Herz. Durch die Sinusvenenthrombose verstopfen Blutgerinnsel die Sammelvenen des Gehirns - und können eventuell einen Schlaganfall verursachen. Bei dieser sehr seltenen Thromboseform gibt es einen Mangel an Blutplättchen sowie Blutungen.

Das Paul-Ehrlich-Institut rät, dass mit AZD1222 von AstraZeneca Geimpfte, die starke und andauernde Kopfschmerzen haben oder punktförmige Hautblutungen, sofort zu einer Ärztin oder einem Arzt gehen sollen.

Sinusvenenthrombosen kommen vor allem bei Patient:innen zwischen 30 und 40 Jahren vor, Frauen sind häufiger betroffen als Männer.

Ob die Fälle tatsächlich vom Impfstoff von AstraZeneca verursacht wurden, ist bisher nicht geklärt.

Unter Beobachter:innen sind die Meinungen gespalten.

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn erklärte, dass man bei der vorläufigen Ausssetzung einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts folge. Noch vier Tage zuvor hatte dasselbe Institut gegen den Stopp plädiert.

Zuletzt waren in einigen Ländern, die das Vakzin einsetzen, mehrere Fälle von Blutgerinnseln im Zusammenhang mit dem Impfstoff gemeldet worden. Den Angaben der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) vom Sonntag zufolge wurden insgesamt 30 Fälle von thromboembolischen Ereignissen bei mehr als 5 Millionen Geimpften im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) festgestellt.

Diese Zahl liegt statistisch jedoch nicht höher als die in der nicht geimpften Bevölkerung. Die EMA hatte vorerst an ihrer Empfehlung des von der Universität Oxford und des schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca hergestellten Impfstoffs festgehalten.

Einer ersten Einschätzung des Paul-Ehrlich-Institut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel zufolge gab es "derzeit keinen Hinweis, dass die Impfung diese Erkrankungen verursacht hat." So seien in Deutschland bis zum 11.03.2021 insgesamt elf Meldungen über unterschiedliche thromboembolische Ereignisse bei etwa 1,2 Millionen Impfungen gemeldet worden.

Den vorübergehenden Impfstopp halten viele Intensivmediziner, die an vorderster Front Covid-19-Patient:innen behandeln, für einen Fehler. Sie meinen - wie SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach -, jedes verzögerte Impfen koste Leben.

Das Unternehmen AstraZeneca hat in einer Mitteilung erklärt, dass die Daten der 17 Millionen mit AZD1222 Geimpften in der EU und in Großbritannien kein vermehrtes Risiko zeigen, Blutgerinnsel oder eine Lungenembolie zu bekommen. In der gesamten EU und in Großbritannien wurden laut dem Konzern unter den Geimpften 15 Fälle von tiefer Venenthrombose (DVT) und 22 Fälle von Lungenembolie gemeldet.

Drei Fälle von Blutgerinnseln bei jüngeren Geimpften in Norwegen

In Norwegen werden seit dem 14.03.2021, drei neue Fälle von Blutgerinnseln (Thromboembolien) oder Hirnblutungen bei Patientinnen oder Patienten jüngeren Alters untersucht, die mit AstraZeneca geimpft worden waren. Das hat die Gesundheitsbehörde Folkehelseintitutt (FHI) mitgeteilt. Allerdings sei noch nicht klar, ob die Erkrankungen tatsächlich etwas mit der Impfung gegen Covid-19 zu tun haben.

Zudem bekamen laut FHI in Norwegen mehrere Personen unter 50, die mehrere Tage zuvor geimpft worden waren, Hautblutungen oder blaue Flecken. Dies könnten Zeichen für eine verminderte Thrombozytenzahl sein. Deshalb fordert die norwegische Gesundheitsbehörde bereits geimpfte Menschen unter 50 Jahren dazu auf, zu einer Ärztin oder einem Arzt zu gehen, wenn sie diese Symptome feststellen.

Etwa 122.000 Menschen in Norwegen waren vor dem Stopp mit AstraZeneca gegen Covid-19 geimpft worden. Am Donnerstag waren die Impfungen mit diesem Vakzin für 14 Tage gestoppt worden.

Eigentlich waren Thrombosen nicht als Nebenwirkungen des Impfstoffs "AZD1222" von AstraZeneca bekannt. Die angegebenen Nebenwirkungen sind Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Unwohlsein, Schüttelfrost und Übelkeit in den Tagen nach der Impfung.

Risiko schwerer Covid-19-Erkrankung größer als Risiko durch Nebenwirkungen

In den meisten EU-Staaten wird weiter auch AstraZeneca verimpft, denn die Experten erklären, dass das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken weit größer sei als das Risiko der Nebenwirkungen durch den Impfstoff. Wenn viele Menschen geimpft werden, gebe es auch Todesfälle. In Deutschland sind Thrombosen die dritthäufigste Todesursache.

Im Gespräch mit 20 Minuten sagt Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin sowie Leiter der Spezialeinheit für hochansteckende lebensbedrohliche Infektionen in Schwabing, mit Blick auf die Britinnen und Briten: "Bei mehr als 22 Millionen Geimpften, die größtenteils mit AZD1222 vakziniert wurden, sind auf der Basis eines sehr guten Berichtwesens bisher keine relevanten Sicherheitsbedenken geäußert worden."

Der Wissenschaftsjournalist Marc Raschke kritisiert auf Instagram auch die Medien: "Könnt Ihr Euch vorstellen, dass Überschriften Menschen in Angst versetzen, die lesen „Land xy stoppt Impfung mit AstraZeneca“? - Menschen, die eben ihren Impftermine bekommen haben und wieder absagen? Oder die im Wartezimmer sitzen und gleich AstraZeneca erhalten? Wollt Ihr mit Angst Geschäfte machen? Die gleiche Nachricht hätte nämlich auch heißen können „Nicht Genaues weiß man nicht“; aber dann wäre sie ja nicht mehr so „heiß“. - Ihr murkst mit solchen Headlines am offenen Herzen der allgemeinen Gemütslage & zupft an unseren blank liegenden Nerven eine Teufels-Polka. - Das lässt sich im Nachgang kaum wieder einfangen. Und unser Impffortschritt ist um Wochen zurückgeworfen."

Marc Raschke meint, dass die Embolien auch durch falsches Verhalten der Betroffenen ausgelöst worden sein könnten - zum Beispiel weil sie ihre Blutverdünner vor der Impfung abgesetzt haben.

Thrombosen kommen generell besonders bei bettlägerigen Menschen, frisch Operierten oder auch Reisenden vor, die lange Zeit, ohne sich zu bewegen, sitzen. Rauchen, Übergewicht, Gefäßverkalkung, die Pille zur Verhütung und Diabetes gelten als weitere Risikofaktoren.

Zunächst hatten Dänemark, Norwegen, Island und Bulgarien AstraZeneca vorsichtshalber ausgesetzt

Nach Dänemark hatten neben Norwegen auch Island und dann Bulgarien vorsichtshalber die Verabreichung des Coronavirus-Impfstofffs des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca ausgesetzt.

14 Tage Stopp in Dänemark

In Dänemark stoppten die Gesundheitsbehörden vorerst für 14 Tage die Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca wegen Komplikationen mit Blutgerinnseln. Im Moment gebe es aber keine Beweise dafür, dass die Blutgerinnsel tatsächlich von dem Impfstoff verursacht wurden. Dies hat das National Board of Health am 11. März bekannt gegeben. Die Behörde ist für die Corona-Impfstoffe in Dänemark verantwortlich. Auch Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sprach von einer Vorsichtsmaßnahme.

Nach Angaben der dänischen Gesundheits- und Arzneimittelbehörde kann derzeit nicht endgültig ausgeschlossen werden, ob ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und den Blutgerinnseln besteht.

Tod der 49-jährigen Krankenschwester aus Zwettl

Zehn Tage nach einer Impfung mit dem Impfstoff gegen das Coronavirus von AstraZeneca war eine Krankenschwester aus Zwettl in Niederösterreich offenbar an einem Blutgerinnsel verstorben. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA gab danach jedoch Entwarnung, denn sie hat keine Hinweise darauf, dass der Impfstoff den Tod der Frau verursacht hat.

Die EMA schreibt: "Die Charge ABV5300 wurde an 17 EU-Länder geliefert und umfasst eine Million Dosen des Impfstoffs. Einige EU-Länder haben daraufhin auch diese Charge als Vorsichtsmaßnahme ausgesetzt, während eine umfassende Untersuchung läuft. Obwohl ein Qualitätsmangel zum jetzigen Zeitpunkt als unwahrscheinlich angesehen wird, wird die Qualität der Charge untersucht."

Weiter wird erklärt: "Der Sicherheitsausschuss PRAC der EMA (...) untersucht die mit der Charge gemeldeten Fälle sowie alle anderen Fälle von thromboembolischen Ereignissen und anderen Erkrankungen im Zusammenhang mit Blutgerinnseln, die nach der Impfung gemeldet wurden. Die bisher vorliegenden Informationen deuten darauf hin, dass die Zahl der thromboembolischen Ereignisse bei geimpften Personen nicht höher ist als in der Allgemeinbevölkerung."

Das österreichische Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) sah schon zuvor "keinen kausalen Zusammenhang" zwischen der Impfung und dem Tod der Krankenschwester.

Zudem hatte eine 35-Jährige nach ihrer Impfung eine Lungenembolie bekommen. Ihr geht es laut Informationen aus dem Krankenhaus Zwettl inzwischen wieder besser.

Als Vorsichtsmaßnahme wurden die anderen Impfdosen aus derselben Charge in Österreich nicht mehr verimpft. Deshalb mussten am 5. März in Kärnten zahlreiche Impftermine von Gesundheitspersonal, Lehrerinnen und Lehrern sowie Kita-Beschäftigten verschoben werden. Das meldete der ORF.

Gert Kurath, Corona-Sprecher des Landes Kärnten bestätigte laut ORF: "Ein Teil der Charge, die jetzt betroffen ist, ist auch nach Kärnten geliefert und auch verimpft worden. Mit Anweisung des Bundesministeriums wurde das in Kärnten eingestellt." Alle, deren Termin jetzt ausfalle, würden so schnell wie möglich aus einer anderen Charge geimpft.