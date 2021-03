Mehr als 800 Seiten umfasste das Dokument, dass der Jurist Björn Gercke an diesem Donnerstag in Köln vorstellte, das sich mit vertuschten Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln befasst. Allerdings ging es in dem Gutachten vor allem darum, Versäumnisse der Bistumsleitung aufzudecken und nicht Tathergänge zu rekonstruieren.

Daraufhin hat der Kardinal Rainer Maria Woelki Weihbischof Dominikus Schwaderlapp und Offizial Günter Assenmacher vorläufig - und mit sofortiger Wirkung - von ihren Dienstpflichten entbunden.

Das Gutachten hatte Woelki entlastet, der ein erstes Gutachten zu den Missbrauchsfällen ein Jahr lang aus rechtlichen Gründen unter Verschluss gehalten hatte. Dadurch hatte der Kardinal eine Vertrauenskrise in dem Bistum ausgelöst.

Auch anderen Kirchenverantwortlichen warf Gercke Pflichtverletzungen in Zusammenhang mit der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen vor, wie dem derzeitigen Hamburger Erzbischof Stefan Heße und dem 2017 verstorbenen Kardinal Joachim Meisner.

Das Team um den Juristen hatte in den vergangenen Monaten die Kirchenakten von 1975 bis 2018 analysiert. Bei den Opfern der Missbrauchsfälle handelte es hauptsächlich um Jungen, die Kleriker und Priester Verfehlungen unterschiedlichen Ausmaßes vorwerfen.

Das Erzbistum Köln ist mit rund 1,9 Millionen Katholiken das größte Bistum im deutschsprachigen Raum.

Die Betroffenen-Initiative "Eckiger Tisch" machte sich im Vorfeld keine großen Hoffnungen im Hinblick auf das Gutachten. Man wolle, dass Strukturen und Verantwortliche genannt werden, zweifle aber am Aufklärungswillen der Kirche. Die systematische Vertuschung und Einschüchterung von Opfern gingen auch heute weiter, hieß es.