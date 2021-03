Tansanier weinten, einige brachen am Sarg des verstorbenen Präsidenten John Magufuli zusammen. Er war diese Woche plötzlich gestorben. Es hieß an Herzversagen, doch es wurde spekuliert, es sei Covid-19 gewesen. Die Öffentlichkeit konnte einen Tag lang dem Verstorbenen ihren Respekt erweisen. Die Leiche war im Uhuru-Stadion in der Hauptstadt aufgebahrt.