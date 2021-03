Lockdown bis nach Osterferien? Inzidenz in Deutschland über 100

An diesem Montag berät Angela Merkel mit den Länderchefinnen und -chefs per Videoschalte, um über die weiteren Corona-Maßnahmen zu entscheiden. Laut Berliner Tagesspiegel ist in einer ersten Beschlussvorlage geplant, den Lockdown bis zum Ende der Osterferien zu verlängern. Im Internet zitiert der "Tagesspiegel" aus dem Papier und schreibt, dass vor allem zu viele Reisen über Ostern verhindert werden sollten.

Tui startet Flüge nach Mallorca

An diesem Sonntag hat Tui die ersten Flüge nach Mallorca gestartet. Am Vormittag gab es Flüge von Hannover-Langenhagen, Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart. In einigen Tagen wird auch die Verbindung von München nach Mallorca wieder aufgenommen.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sprach sich in der FAZ gegen Osterreisen aus.

7-Tage-Inzidenz bei 103,9

Laut Robert Koch-Institut liegt die 7-Tage-Inzidenz in ganz Deutschland bei 103,9, am Samstag hatte sie bei 99,9 gelegen. In den vergangenen 24 Stunden wurden 13.733 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. 99 weitere Menschen sind an oder mit Covid-19 verstorben.

Mehrheit in Umfrage gegen harten Lockdown

In einer Umfrage von YouGov für dpa hat sich die Mehrheit der Deutschen gegen einen harten Lockdown ausgesprochen. 30 Prozent sind dafür, den Lockdown wieder auszuweiten. 23 Prozent sind für eine Beibehaltung der derzeitigen Maßnahmen, 22 Prozent für eine Lockerung. 15 Prozent befürworten sogar ein Ende aller Einschränkungen der Freiheitsrechte.