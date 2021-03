Syrien: Bomben auf ein Krankenhaus

In Syrien sind bei einem Angriff von Regierungstruppen auf ein Krankenhaus nach Angaben von Menschenrechtlern mindestens fünf Menschen getötet worden. Mehr als sechs Raketen hätten die Klinik in der Nähe der Stadt Aleppo am Sonntag getroffen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Unter den Todesopfern sei auch ein Kind. Elf Menschen seien teils lebensgefährlich verletzt worden. Der Angriff ereignete sich in der Stadt Atarib im Nordwesten des Landes.