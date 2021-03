Thierry Breton, EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, hat mit seinen jüngsten Äußerungen zu "Sputnik V" den Unmut nicht nur des russischen Impfstoffherstellers auf sich gezogen. Am vergangenen Sonntag hatte Breton, der auch die Impfstoff-Task-Force der EU leitet, gegenüber dem französischen Fernsehsender TF1 gesagt: "Wir haben absolut keinen Bedarf an Sputnik V". Allein mit den in Europa hergestellten Impfdosen, die er auf 300-350 Millionen beziffert, könne schon bis zum 14. Juli eine "Herdenimmunität" auf dem gesamten Kontinent erreicht werden.

Aus Sicht des EU-Kommissars sollte den europäischen Impfstoffen der Vorrang gegeben werden, auch wenn er der Produktion des russischen Impfstoffs in Europa aufgeschlossen gegenüber steht.

Die Reaktion der russischen Impfstoff-Hersteller ließ nicht lange auf sich warten. Auf Twitter warf er Breton Voreingenommenheit gegenüber Russland vor. Der russische Impfstoff sei "wirksamer und sicherer" als einige der in der EU zugelassenen Impfstoffe. Europäer würden sich eine Auswahl an sicheren und effizienten Impfstoffen wünsche, die die EU bislang nicht liefern würde.

Sputnik V sei bislang in 54 Ländern registriert und auch die klinischen Studien hatten ihm eine hohe Wirksamkeit bescheinigt. Unterdessen wird Sputnik von der Europäischen Arzneibehörde (EMA) in einem Rolling-Review-Verfahren geprüft.

Die Europäische Union steht für das schleppende Vorankommen seiner Impfkampagne in der Kritik, besonders angesichts der dritten Welle, die viele europäische Länder bereits erreicht hat. Bislang sind nach Angaben des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (Stand: 18.03.2021) in Europa 24.175.984 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, die Zahl der Todesfälle beläuft sich auf 2.659.802. Insgesamt haben im europäischen Durchschnitt rund 10,4 Prozent der Bevölkerung zumindest eine erste Impfdosis erhalten, 4,5 Prozent auch eine zweite Impfdosis. Allerdings variieren die Zahlen von Land zu Land erheblich.