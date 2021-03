Stille Ostern: Schärfster Lockdown seit Pandemiebeginn beschlossen

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten haben einen harten Lockdown zu Ostern beschlossen. Bis Mitte April soll das Leben größtenteils heruntergefahren werden, besonders über die einmalig erweitere fünf-tägige Osterzeit.

Es soll der schärfste Lockdown seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr werden. Vom 1. bis einschließlich 5. April - von Gründonnerstag bis Ostermontag - wird das öffentliche, wirtschaftliche und auch das private Leben in Deutschland heruntergefahren. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder in der Nacht zu Montag beschlossen.

"Angesichts der ernsten Infektionsdynamik wollen Bund und Länder die Ostertage nutzen, um durch eine mehrtägige, sehr weitgehende Reduzierung aller Kontakte das exponentielle Wachstum der 3. Welle zu durchbrechen", heißt es im Beschluss. Bis zum 18. April soll der Lockdown andauern.

Gründonnerstag und Karsamstag einmalig "erweiterte Ruhezeit zu Ostern"

Der Gründonnerstag und Karsamstag werden in diesem Jahr einmalig als Ruhetage definiert erklärte Angela Merkel: "Aus diesem Grund werden der 1. April und der 3. April ausnahmsweise als Ruhetage definiert, mit großen Einschränkungen bei Kontakten und einem Versammlungsverbot vom 1. bis 5. April. Es ist also eine verlängerte Ruhezeit während der Osterzeit."

Lebensmittelgeschäfte werden nur am Karsamstag teilweise geöffnet haben, um die Bewegungen der Menschen so stark wie möglich einzuschränken. Treffen sind auf Personen aus zwei Haushalten und maximal fünf Personen begrenzt, Kinder nicht miteingerechnet. Treffen im öffentlichen Raum sind generell verboten.

Gottesdienste nur virtuell

Sie Kirchen können ihren Gläubigen über die Feiertage nur virtuelle Gottesdienste anbieten, Versammlungen in Kirchen und Gemeindehäusern sind nicht erlaubt.

Die Impf- und Testzentren sollen hingegen durchgehend geöffnet bleiben.

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:

Versammlungsverbot

Supermärkte haben nur an Karsamstag teilweise geöffnet

Bereits wieder geöffnete Außengastronomie muss schließen

Private Treffen nur mit zwei Haushalten und maximal fünf Personen erlaubt (ausgenommen Kinder unter 14 Jahren, Paare zählen als ein Haushalt)

Notbremse bei Inzidenz über 100

In dem Beschluss heißt es weiter: "Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen in dem Land oder der Region auf über 100, treten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft."

Das bedeutet konkret, dass nicht notwendige Geschäfte des Einzelhandels schließen müssen, private Treffen nur noch mit einem Haushalt und einer weiteren Person erlaubt sind.