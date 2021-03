Streit um Osterurlaub bis nach Mitternacht - 10 Tweets

Noch nie haben die Corona-Beratungen zwischen Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer so lange gedauert wie an diesem Montag. So uneins wie bei diesem Video-Gipfel waren die Verantwortlichen offenbar noch nie. Besonders umstritten waren die Regelungen für Reisen in Deutschland über Ostern.

Lockdown bis Mitte April

Auf Twitter gibt es die verschiedensten Kommentare, während die Journalistinnen und Journalisten sowie die Bürgerinnen und Bürger auf die Entscheidungen warten. Einigkeit herrschte darüber, dass der Lockdown bis zum 18. April verlängert werden sollte. Ob die Schulen und Kitas geöffnet bleiben, ist eigentlich Sache der Länder, doch auch darüber wurde debattiert.

Gegen den Vorschlag eines totalen Lockdown über Ostern regt sich Kritik.

Journalist:innen vor Ort zeigen sich sehr kritisch.

Auf Twitter verweisen viele auf die steigende Zahl der Neuinfektionen.

Das Warten wurde sehr lang.

Seit dem Wochenende liegt die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland über 100. Viele Expert:innen warnen angesichts der britischen Variante des Coronavirus vor einem exponentiellen Anstieg der Zahl der Neuinfektionen in den kommenden Wochen. Gleichzeitig möchten Geschäfte, Gaststätten und Hotels wieder öffnen - und in Umfragen sinkt die Zustimmung der Menschen zum Lockdown.