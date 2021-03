Angela Merkel kippt Oster-Ruhe und entschuldigt sich

Angela Merkel hat bei der Fragestunde im Bundestag die Rücknahme der Osterruhe bestätigt und sich nochmals für die verwirrende Situation entschuldigt. Es sei allein ihr Fehler, erklärte die Kanzlerin.

Es sei zwar richtig, gegen die Pandemie stärker vorzugehen. Und Merkel weiter: "Dennoch und daran kann es keinen Zweifel geben, war die Idee der sogenannten Oster-Ruhe ein Fehler. Sie hatte ihre guten Gründe, war aber jedenfalls in der Kürze der Zeit nicht gut genug umsetzbar, wenn sie überhaupt jemals so umsetzbar ist, dass Aufwand und Nutzen in einem halbwegs vernünftigen Verhältnis stehen."

Gegen die Schließung der Läden am Gründonnerstag und die Absage der Gottesdienste zu Ostern hatte es viel Kritik gegeben.