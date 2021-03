Australien: Ganze Landstriche sind überflutet

Die tagelangen Überschwemmungen und schweren Regenfälle in New South Wales sind endlich vorüber. Nun gehen die Aufräumarbeiten in Australiens bevölkerungsreichstem Bundesstaat weiter.

In Port Macquarie fanden sich Freiwillige ein, um denjenigen zu helfen, die infolge der Überschwemmungen einen Großteil ihres Hab und Guts verloren haben.

Überreste, die um die Windsor-Brücke verstreut liegen, werden nach und nach weggeräumt. Die Brücke wurde von dem Hochwasser überflutet.

Auch in der Gegend um Richmond sind viele Grundstücke noch immer entweder von Wasser umgeben oder komplett überspült.