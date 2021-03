Uhren umstellen nicht vergessen: Um 3 Uhr beginnt die Sommerzeit

Um 2 Uhr in der Nacht auf Sonntag werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt - auf 3 Uhr.

Damit wird die Nacht eine Stunde kürzer, es bleibt danach aber am Abend länger hell.

Seit 1996 werden in der Europäischen Union im März und Oktober die Uhren umgestellt. In Deutschland gibt es die Sommerzeit schon seit 1980.

Ursprünglich sollte dank einer besseren Ausnutzung des Tageslichts Energie gespart werden.

Der Wechsel zwischen Winter- und Sommerzeit hat allerdings in Europa - und besonders in Deutschland - viele Gegner. Das EU-Parlament plädierte eigentlich für eine Abschaffung der Zeitumstellung im Jahr 2021. Auch in einer Befragung hatte sich eine Mehrheit der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger gegen die Zeitumstellung ausgesprochen - doch dann hatten die Verantwortlichen andere Sorgen.... und die Zeit wird weiter umgestellt.

Das Besondere in diesem Jahr ist, dass viele Menschen in Frankreich und anderswo, wo die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hoch sind, die Umstellung auf die Sommerzeit in der nächtlichen Ausgangssperre erleben. Im vergangenen Jahr waren viele im kompleten Lockdown.

Bis die Zeitumstellung vielleicht doch irgendwann abgeschafft wird, heißt es für Sommerzeitmuffel: Augen zu und durch....

Und manch einer hat das mit der Zeitumstellung bis heute noch nicht so richtig verstanden. Aber für die meisten von uns macht das Smartphone das mit der Zeitumstellung ganz allein.