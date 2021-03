Suezkanal frei, Corona-Sorgen bleiben - Euronews am Abend 29.03.

❤️ Guten Abend!

🚢 Aufatmen in Ägypten und weltweit: der Suezkanal ist wieder frei! Das Containerschiff EverGiven der Reederei Evergreen schwimmt wieder. Es wird aber ein paar Tage dauern, bevor der Stau der vielen wartenden Frachter sich auflöst.

🦠 Hat sich der Bürgermeister von Hamburg in Berlin mit dem Coronavirus infiziert?

🔴 An diesem Montag hat sich Armin Laschet zum Streit um die Lockerungen geäußert. Geht es auch ums Rennen, wer Kanzler wird?

😷 In Schweden liegt die 7-Tage-Inzidenz über 500. Was ist da los?

👩‍🔬 Die Krankenhäuser in Teilen von Österreich sind "am Anschlag". Trotzdem wurde in anderen Regionen gelockert.

👩🏻‍🔧 Diese Woche ist bei Euronews "Healthcare Week". In dieser Reportage geht es um die geplagten Pflegekräfte in Spanien.

🐢Wie hunderte Galapagos-Schildkröten gerettet werden konnten.

🌿 Haben Sie eine gute Karwoche!