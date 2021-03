Ein Vulkan in der Nähe der isländischen Stadt Grindavik zieht die Massen an. Während des Wochenendes pilgerten rund 5000 Menschen an Ort und Stelle, um sich den Ausbruch anzusehen: Mit Sicherheitsabstand, aber dennoch in Sichtweite. Die örtlichen Behörden beobachten den Vulkan ganz genau, sie messen unter anderem die austretenden Gase.