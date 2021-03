Heute Abend um 20 Uhr wird Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sich zur angespannten Corona-Lage im Land äußern. Seit Monaten hatte der Staatschef trotz der stark steigenden Zahl von Neuinfektionen versucht, die Schulen offen zu halten und die stärkeren Einschränkungen auf einige besonders betroffenen Regionen zu begrenzen.

Doch in und um Paris liegt die 7-Tage-Inzidenz seit Tagen über 500. Fast ganz Frankreich färbt sich auf den Virus-Karten inzwischen rot.

Auf Intensivstationen werden mehr als 5.000 Patientiennen und Patienten wegen Covid-19 behandelt - so viele wie seit April 2020 nicht mehr. Besonders im Raum Paris arbeiten die Beschäftigten der Krankenhäuser schon seit Wochen an der Belastungsgrenze. Mehrmals hatten Ärztinnen und Ärzte kollektiv in Form von offenen Briefen Alarm geschlagen.