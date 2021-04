Ein bewaffneter Angreifer hat versucht, mit seinem Auto zum US-Kapitol vorzudringen. Der Mann wurde erschossen. Er hatte zuvor mit seinem Auto eine Polizeisperre durchbrochen.

Als er mit einem Messer aus seinem Fahrzeug stieg, sei er von Polizeikugeln tödlich getroffen worden, berichteten US-Medien. Die Kapitolspolizei hatte zunächst erklärt, der Angreifer sei nach dem Vorfall in Gewahrsam genommen worden. Andere Quellen berichteten von einer schweren Verletzung des Mannes. Doch er verstarb offenbar noch am Tatort.

Die Straßen rund um das Kapitol wurden nach dem Zwischenfall abgeriegelt. Zwei Mitarbeitende der Kapitolspolizei wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein weiterer Poliziste kam bei der Attacke ums Leben.

An diesem Freitag waren keine Sitzungen im Kongress angesetzt. Es dürften sich also zum Zeitpunkt der Attacke nur wenige Senatoren und Senatorinnen in dem Gebäude aufgehalten haben. Nach ersten Ermittlungen hat der Angreifer nicht aus einem Terrormotiv gehandelt. Es soll sich um einen 25-Jährigen aus dem US-Staat Indiana handeln.