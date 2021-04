Bonucci, Vialli, de Rossi: Corona-Welle in der Squadra Azzura

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft ist von einer Coronavirus-Infektionswelle heimgesucht worden.

Mindestens acht Mitglieder des Stabs und des Teams wurden nach dem dem letzten WM-Qualifikationsspiel am Mittwoch positiv getestet, darunter Abwehrchef Leonardo Bonucci von Juventus Turin, Ex-Nationalspieler und Delegationsleiter Gianluca Vialli sowie Assistenztrainer Daniele de Rossi.

Vialli und de Rossi hätten allerdings keinen direkten Kontakt mit den Nationalspielern gehabt, erklärte der Mannschaftsarzt.

Die Diagnosen haben die Serie A vor den Ligaspielen am Osterwochende erschüttert. US Sassuolo Calcio kündigte an, unabhängig von Testergebnissen auf den Einsatz seiner beiden Auswahlspieler Ferrari und Locatelli gegen AS Rom zu verzichten.