5 Tage nach Bergung der "Ever Given": Endlich freie Fahrt auf Suezkanal

Der Suezkanal ist endlich wieder frei. Fünf Tage nach der Bergung des havarierten Containerriesen „Ever Given“ hat sich der Rückstau auf einer der wichtigsten Wasserstrassen der Welt komplett aufgelöst.

Alle wartenden Schiffe konnten den Kanal durchqueren, teilte die ägyptische Kanalbehörde mit. Über 400 Frachter, beladen mit über 26 Millionen Tonnen Waren, hingen dort zuvor wegen der „Ever Given“ fest.

Das Schiff – so groß wie vier Fussballfelder – war am Dienstag vergangener Woche während eines Sandsturms auf Grund gelaufen. Danach steckte es quer im Kanal fest und blockierte den Wasserweg, der Asien mit Europa verbindet, fast eine Woche lang.

Am Montag war es Spezialisten dann gelungen, die "Ever Given" wieder flottzumachen. Der Schaden durch die Blockade könnte Hunderte Millionen Euro betragen.