Der Oster-Ausflug von São Paulo in seine italienische Heimat kommt einen mutmaßlichen Mafia-Boss teuer zu stehen.

Giuseppe C. gilt als Kopf des Pagliarelli-Clans in Palermo und hatte sich vor einiger Zeit nach Brasilien abgesetzt. Durch abgehörte Telefonate kamen ihm Ermittler auf die Spur und nahmen ihn während eines Osterschmauses im Familienkreis fest.

Warum es ihn nun nach Palermo zurückzog, ist nicht bekannt. In seiner Abwesenheit hatten mehrere andere Clan-Mitglieder die Geschäfte fortgeführt. Vier von ihnen sitzen jetzt ebenfalls in Haft.

Dem Quintett werden mehrere Straftaten aus dem Bereich der organisierten Kriminalität vorgeworfen, darunter Erpressung, Körperverletzung und Entführung. Die Zugriffe wurden von der Staatsanwaltschaft Palermo in Zusammenarbeit mit anderen Anti-Mafia-Ermittlern koordiniert.

Erst in der vergangen Woche war ein flüchtiger Kopf der kalabrischen ’Ndrangheta-Organisation in einem Krankenhaus in Lissabon festgenommen worden. Francesco P. soll auch mitverantwortlich für die Mafia-Morde von Duisburg im Jahr 2007 sein.