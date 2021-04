Florida droht Umweltkatastrophe

Die Anweisungen, wer evakuiert werden sollte, waren weder genau noch gut verständlich. Seit nicht mehr bei der Feuerwehr arbeite, bin ich in Vollzeit Fischer und Krabbenfischer. Wenn all dies Wasser in die Bucht gepumpt wird oder ausläuft, könnte das katastrophale Folgen für die gesamte Fischerei haben, es kann uns die Existenz kosten.