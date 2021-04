Ostermontag und der "Brückenlockdown" - Euronews am Abend 05.04.

🌍 Guten Abend an diesem Ostermontag 2021!

😮 Vielerorts in Europa wurde auch an diesem Osterwochenende geimpft. Und mehrere Politiker haben Impfzentren besucht - so auch der CDU-Chef. Ein Wort von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet macht die Runde: "Brückenlockdown". Doch was will er damit sagen?

🦠 Noch mehr Neuinfektionen in Frankreich und Griechenland - die Corona-Lage in Europa.

👨🏻 Es ist die Rede von der "Bolsonaro-Mutante" - und Argentiniens Präsident ist zwar mit Sputnik V geimpft, aber infiziert.

🌊 Es droht die Umweltkatastrophe: Das giftige Abwasser einer alten Phosphatmine ist enorme Gefahr in Florida.

🌏 Es ist die Rede vom "ewigen Putin", Russlands Regeln sind jetzt andere.

🏔 Morgen wählt Grönland - es geht um die Seltenen Erden.

🌸🌸🌸 Da wir wieder in den Winter eintauchen, erfreuen wir uns an den Bildern der Kirschblüten in Japan, die viel früher dran sind als sonst.

🌷Das Foto oben ist übrigens nicht Japan, sondern Bonn. 🧡 Mit herzlichen Grüßen!