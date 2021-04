Corona und Schnee im April - Euronews am Abend am 06.04.

❄️ Hallo! Schnee im April in Brüssel und anderswo. Vieles geht wieder los an diesem Dienstag nach Ostern: der Lockdown in Frankreich wird erst jetzt richtig kontrolliert, die meisten italienischen Kinder und Jugendlichen gehen jetzt wieder in die Schule, und in Griechenland machen viele kleinere Geschäfte wieder auf - nur nicht in Thessaloniki, wo die Infektionszahlen besonders hoch sind.

❄️ Forscher:innen in Italien haben Coronaviren gesucht - und gefunden.

🔴 In Russland sind die Ärzte von Alexej Nawalny verhaftet worden.

🕋 Wer darf zur Pilgerfahrt nach Mekka? Saudi Arabien stellt strenge Regeln auf.

👮🏼 In Rom hat es heftige Krawalle gegeben - bei den Protesten gegen die Corona-Politik.

⚾️ Die Bilder vom Baseball-Match der Texas Rangers sehen aus, als gäbe es die Pandemie nicht.

🛥 Ein dramatisches Video: Die Crew wurde gerettet, doch jetzt treibt der Frachter im Nordmeer.

🌉 Die Corona-Lage in Deutschland kennen Sie sicher schon, aber falls Sie nachschauen wollen, welche Tweets zum "Brückenlockdown" besonders beliebt waren.

🚲 Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit - trotz allem!