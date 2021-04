Die russische Ärztin von Alexej Nawalny fürchtet um sein Leben. Eine Ärztedelegation wartete außerhalb des Gefängnisses, in dem der Kremlkritiker inhaftiert ist, in der Hoffnung, ihn sehen zu kénnen. Nawalny leidet nach eigenen Angaben unter starkem Husten, Fieber, starken Rückenschmerzen und Taubheit in den Beinen. Den Äzten wurde der Zutritt verwehrt, seine persönliche Ärztin wurde vor dem Straflager verhaftet.

Wir wissen nicht viel, das Schrecklichste ist die Verwirrung und Unsicherheit. Es macht nicht nur uns, seinen behandelnden Ärzten Angst, sondern auch seiner Familie und allen, die wissen wollen, wie es ihm geht. Deshalb ist es wichtig, Informationen zu bekommen und dieses Problem zu lösen, ohne dass die Situation eskaliert. Anastasiya Vasilyeva Leiterin der unabhängigen russischen Ärztegewerkschaft Alliance of Doctors und persönliche Ärztin von Alexei Navalny

Die Generalsekretärin von Amnesty International, Agnes Callamard, twitterte, dass sie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Brief zu dem sich verschlechternden Gesundheitszustand Nawalnys geschrieben habe. Sie wirft Russland vor, Nawalny langsam sterben zu lassen.

Der Kremlkritiker verbüßt eine zweieinhalbjährige Haftstrafe wegen eines Verstoßes gegen Bewährungsauflagen. Ende März war er in Haft in Hungerstreik gegangen.

Die Sprecherin des russischen Aussenministeriums hatte per Tweet auf die Ernennung von Agnes Callamard mit Glückwünschen reagiert:

Wir wünschen ihr viel Erfolg und hoffen, dass sie sich bei ihrer neuen Aufgabe von sachlichen Fakten leiten lässt. Marija Sacharowa Leiterin Information und Presse des Außenministeriums der Russischen Föderation

Die russischen Behörden weisen Beschwerden über Misshandlungen und mangelnde medizinische Versorgung in dem Straflager zurück.