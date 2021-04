Wie vor Corona! 38.000 beim Baseball-Match der Texas Rangers

Die Bilder aus Arlington in Texas muten an wie aus einer anderen Zeit, einer Zeit vor der Corona-Pandemie. 38.000 Fans haben dort den Start der Baseball-Saison der Texas Rangers im fast vollbesetzten Stadion miterlebt - die meisten trugen während des Spiels keine Masken. Es war das erste große Sport-Event seit Beginn der Pandemie in den USA.

US-Präsident Joe Biden hatte es vor dem Match als "Fehler" bezeichnet, das Spiel vor vollen Rängen stattfinden zu lassen. Doch die Organisatoren ließen sich nicht beirren.

Stadion der Texas Rangers in Arlington in Texas am 5. April 2021 Jeffrey McWhorter/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Der republikanische Gouverneur Greg Abbott hatte am 2. März 2021 alle Corona-Regeln aufgehoben, die Maskenpflicht ist also außer Kraft gesetzt, und er hatte Geschäfte wieder 100 Prozent öffnen lassen. Der 63-jährige Abbott, der seit 2015 Gouverneur von Texas ist, liefert sich in mehreren Themenfeldern wie der Immigrationspolitik Wortgefechte mit US-Präsident Joe Biden.

Auf Twitter feiern nicht nur die "Rangers" den Anblick des vollbesetzten Stadions.

Alle anderen Stadien der US-Profiligen dürfen ihre Kapazität an Sitzplätzen nicht voll ausschöpfen.

Die Sportmoderatorin twittert, sie habe schon fast vergessen, wie sich ein besetzes Stadion anfühle. "Was für ein Anblick!", schreibt Sam Gannon.

Einige Fans hatten Masken auf - amdere zumindest eine dabei.

Im Stadion der Texas Rangers Jeffrey McWhorter/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

In dieser Woche haben die ersten Theater am Broadway in New York wieder eröffnet - allerdings unter strengen Hygieneauflagen.