Frachter in Seenot: Bergungsversuch vor dem Sturm

Zwei Schlepperboote sind beim führungs- und antriebslos im Nordmeer vor der Küste Norwegens treibenden Frachtschiff eingetroffen. Im Laufe dieses Mittwochs soll ein Abschleppversuch unternommen werden.

Die Umsetzung sei machbar, die Bedingungen aber schwierig, so ein Vertreter der norwegischen Küstenwache.

Die Zeit drängt, denn das Schiff treibt gen Süden und könnte in einen Sturm geraten, der für heute Abend vorhergesagt wurde. Unterstützung erhält die Küstenwache von einem niederländischen Bergungsunternehmen.

Die „Eemslift Hendrika“ hatte bei schwerer See rund 70 Seemeilen westlich der Hafenstadt Ålesund Schlagseite erlitten, die Besatzung musste per Hubschrauber gerettet werden.

Das unter niederländischer Flagge fahrende Schiff hat unter anderem Segeljachten geladen und rund 350 Tonnen Schweröl sowie 50 Tonnen Dieselkraftstoff an Bord. In See gestochen war die 2015 gebaute „Eemslift Hendrika“ in Bremerhaven, Zielhafen war das norwegische Kolvereid.