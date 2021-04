Schwere See: Norwegische Küstenwache rettet Besatzung in Not

Ein in der Nordsee treibendes niederländisches Frachtschiff drohte zu kentern, nachdem es vor der norwegischen Küste in schwerer See mit bis zu 15 Meter hohen Wellen seine Maschinen verloren hatte. Die Besatzung an Bord der Eemslift Hendrika setzte einen Notruf ab, die norwegische Küstenwache startete einen Rettungseinsatz für die 12-köpfige Besatzung.

Von der Küstenwache gepostetes Filmmaterial zeigt, wie Retter die Besatzung von dem Schiff holten. Alle 12 wurden in Sicherheit gebracht.