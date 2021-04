Sputnik V, Laschet und Söder - Euronews am Abend am 08.04.

🙂 Guten Abend!

🦠 Der Streit um Sputnik V: Die Behörden in der Slowakei sagen, ihre Impfstoff-Dosen enthalten nicht, was THE LANCET beschrieben hat. Und bestellt Deutschland den Impfstoff? https://bit.ly/2OvfEGS

💉 Diskriminierung in der Coronakrise: Werden die 12 Mio Roma als letzte geimpft? https://bit.ly/3cX9atP

☹️ Warum Armin Laschet viele wütend macht und warum es für Markus Söder besser aussieht. Darüber haben wir mit einem Politikberater gesprochen. https://bit.ly/2PEeny5

🛳 Die dramatische Bergung des antriebslosen Frachters im Nordmeer vor Norwegen. https://bit.ly/31YKNpi

💥 Rechtspopulisten und ihre politischen Gegner demonstrieren in Madrid. https://bit.ly/3d0Rldg

🌍 Die wohl älteste Landkarte Europas wurde in der Bretagne entdeckt. https://bit.ly/3d0QBF5

💜 Ihnen alles Gute!