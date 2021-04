Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat zur Zeit schlechte Karten - obwohl die Kanzlerin und Bayerns Regierungschef ebenfalls für einen kurzen harten Lockdown sind. So richtig hinter den Begriff des von Laschet so genannten "Brücken-Lockdown" haben sie sich aber nicht gestellt.

Auf Twitter hat Politikberater Erik Flügge genau dargelegt, warum ihn Armin Laschet wütend macht.

Zum CDU-Chef sagt Erik Flügge: "Herr Laschet macht gerade Zehntausende, Hunderttausende Menschen in Deutschland wütend. Das liegt daran, dass seine Politik, wie er sie vorschlägt ziemlich inkonsistent ist. Beständig hat man den Eindruck, er hat das Problem in der Substanz nicht verstanden und weiß nicht, was exponentielles Wachstum bedeutet. Viele Leute haben das aber begriffen, und sie schauen mit Entsetzen auf diesen Ministerpräsidenten und sind irritiert."

Anders sieht es in den Umfragen für CSU-Chef Markus Söder aus. Dazu meint Flügge: "Man kann ziemlich klar sagen, dass die Politik, die Markus Söder fährt eine präventivere Strategie ist, die am Ende auch immer zeigt, dass das, was Söder ankündigt, was kommen wird, dann auch eintritt. Sehr deutlich erleben wir das auch bei einem Karl Lauterbach. Der wird zwar häufig dafür angegriffen, dass er warnt, aber seine Warnungen treten aber immer ein."

Wird der für Montag geplante Gipfel verschoben?

Der Streit um einen härteren Lockdown geht inzwischen so weit, dass die für Montag geplante Konferenz verschoben werden könnte - obwohl die Kanzlerin seit Wochen ein rasches Handeln angemahnt hatte. Der Konflikt zwischen Bund und Ländern und der Wahlkampf-Modus überschatten das Corona-Management in Deutschland.

Politikberater Erik Flügge sieht die Grünen und die SPD derzeit besser aufgestellt: "Im Grunde genommen ist sowohl bei den Grünen als auch bei der SPD der eigene Hof mal sauber gekehrt. Chaos ist auf dem Hof der CDU. Die müssen jetzt diese Klärung herbeiführen."

Markus Söder hofft wohl auf die Unterstützung von Angela Merkel, doch die Kanzlerin. so glaubt Flügge, wird sich zu ihrer Nachfolge nicht äußern.