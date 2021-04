Flammen über Petersburg - historische Fabrik abgebrannt

Im russischen Sankt Petersburg ist am Montag ein Feuer in einem historischen Fabrikgebäude ausgebrochen. Über dem Gebäude waren dichte Rauchwolken zu sehen. Die Fabrik stammt noch aus der Zarenzeit. Vierzig Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Ein Feuerwehrmann kam ums Leben, zwei weitere wurden in ein Krankenhaus gebracht.