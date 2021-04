Corona-Notbremse dringend nötig: Spahn appelliert an Länder

In Deutschland fordern Intensivmediziner härtere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Angesichts steigender Fallzahlen sei keine Zeit für Diskussion über die sogenannte Bundesnotbremse, so der wissenschaftliche Leiter des Intensivbettenregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Christian Karagiannidis, im Interview mit dem Berliner "Tagesspiegel". Uwe Janssens, ehemalige Präsident der Vereinigung, sagte im Sender "Phoenix", es sei Fünf nach Zwölf und eine bundesweit einheitliche Strategie dringend vonnöten.

Derzeit werden rund 4600 Covid-19-PatientInnen intensivmedizinisch behandelt. Die Vereinigung erwartet, dass der Höchststand von rund 6000 belegten Betten aus dem Januar noch im April wieder erreicht wird. Sollte die Politik weiter zögern, könnten die Zahl dieser PatientInnen sogar auf 7000 steigen.

Spahn: "Sollten nicht warten"

Bisher sei es gelungen, das Gesundheitssystem vor der Überlastung zu bewahren, so Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag in Berlin. Durch neue Einschränkungen müsse jetzt dafür gesorgt werden, dass dies auch so bleibe: "Deswegen mein Appell in dieser aktuellen Situation auch an die Länder: Es ist gut, dass wir mit der Notbremse bald eine einheitliche und nachvollziehbare Regelung haben, aber wir sollten nicht darauf warten, bis der Bundestag nächste Woche dieses Gesetz beschlossen hat."

Um härter durchgreifen zu können, hatte die Regierung am Dienstag die sogenannte Bundesnotbremse beschlossen. Die Regelung sieht vor, dass der Bund bei bestimmten Inzidenzwerten auch gegen den Willen der Länder Maßnahmen verhängen kann. Die Regelung ist vor allem wegen geplanter nächtlicher Ausgangssperren umstritten. Die FDP kritisiert diese als zu große Freiheitseinschränkung. Aerosol-Experten warnten, Ansteckungen fänden vor allem drinnen statt, deswegen seien Ausganssperren kontraproduktiv. Linke und Grüne bemängeln, dass die Einschränkungen vor allem den privaten Bereich beträfen. Nun wird über die Änderungen im Infektionsschutzgesetz noch einmal beraten. In der kommenden Woche soll die Notbremsenregelung dann vom Bundestag beschlossen werden.