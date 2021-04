"Cereal Challenge": 15.000 Kisten purzeln für Julio in Florida

no comment

Es war beinah wie beim Domino Day: Mit einem "Cereal Box Challenge" haben sich Schüler mehrerer Schulen in Florida von dem kürzlich verstorbenen, äußerst beliebten Schulbezirksmitarbeiter Julio Narvaez verabschiedet.

Für "Julio's Cereal Challenge" wurden sage und schreibe 15.000 Müsli-, Cornflakes und andere Zerealien-Kisten zusammengetragen und dann in der Schulturnhalle aufgestellt. Ein kleiner Kick und schon purzelten die Schachteln unter dem Jubel der Beteiligten. Das große Umfallen wurde live gestreamt.

Sämtliche vermutlich etwas durchgeschüttelte Kisten wurden nach dem Wettbewerb an Lebensmittelbanken gespendet.

Julio sei großartiger Freund für die Schüler der Bay District Schools gewesen, hieß es in einer Würdigung, der während des Hurrikans Notunterkünfte versorgte und während der Pandemie den Essenslieferservice für Schüler "Meals on the Bus" mit inititierte.