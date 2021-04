Umfragen zur K-Frage: Söder klar vor Laschet

Wer wird Kanzlerkandidat der Union? Bis heute wollten sich die Konservativen einigen, doch noch ist keine Entscheidung in Sicht. In Umfragen ist Markus Söder klar vorn.

Umfragen sprechen für Söder

Nach Informationen der dpa aus CDU/CSU-Kreisen sind CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder aber weiter miteinander im Gespräch. Weitere Details zum Stand der Beratungen blieben am Freitag aber zunächst offen, auch bis wann die Entscheidung fallen soll.

Im ZDF-Politbarometer liegt Markus Söder deutlich vor CDU-Chef Armin Laschet. 63 Prozent aller Befragten halten den CSU-Chef für kanzlertauglich. Bei den Anhängern der Union sind es sogar 84 Prozent. CDU-Chef Armin Laschet trauen den Posten nur 29 Prozent aller Befragten zu. In den eigenen Reihen sind es 43 Prozent.

Während Söder - wie andere Politiker von CSU und auch CDU - auf diese für ihn sehr positiven Umfragen verweist, betont Laschet immer wieder, Umfragen könnten sich sehr schnell ändern.

Interessant erscheint in der ZDF-Umfrage, dass die CDU/CSU trotz des Machtkampfes um die Kanzlerkandidatur in der Gunst der Befragten wieder steigt. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU und CSU auf 31 Prozent (plus 3), die SPD könnte mit 14 Prozent (minus 1) rechnen, die AfD mit 11 Prozent (minus 1), die FDP mit 9 Prozent und die Linke mit 7 Prozent, beide unverändert. Die Grünen müssten mit 21 Prozent zwei Punkte abgeben.

Merkel seit 2005 unumstrittene Spitzenkandidatin

Die "K-Frage" stellt sich den Christdemokraten zum ersten Mal seit knapp zwei Jahrzehnten, weil seit 2005 die langjährige CDU-Chefin Angela Merkel die unumstrittene Spitzenkandidatin war. Merkel wird aber nach vier Amtszeiten als Kanzlerin bei der Wahl im September nicht noch einmal antreten. Zum ersten Mal seit 1949 wird damit kein amtierender Kanzler in eine Bundestagswahl gehen.

Die CSU ist die bayerische Schwesterpartei der CDU. Sie tritt nur in Bayern an, die CDU nur in den übrigen 15 deutschen Bundesländern. Im Bundestag bilden beide eine gemeinsame Fraktion, bei Bundestagswahlen stellen sie einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten auf. Dieser wird gewöhnlich im Konsens ermittelt.

Merkel hatte die CDU-Führung 2000 übernommen und bei der Wahl 2002 die Kanzlerkandidatur dem damaligen CSU-Chef Edmund Stoiber überlassen. Stoiber verlor gegen SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Die vorgezogene Bundestagswahl 2005 gewann die CDU/CSU mit Merkel als Spitzenkandidatin mit einem hauchdünnen Vorsprung vor Schröders Sozialdemokraten.

Auch 1980 stellte die CSU den Kanzlerkandidaten der Union. CSU-Spitzenmann Franz Josef Strauß verlor gegen die damalige sozialliberale Koalition unter Kanzler Helmut Schmidt (SPD).