Konservative Grabenkämpfe - Laschet und Söder spalten die Union

Ein Frühlingswind wehte am Wochende durch Teile Deutschlands - und doch steht der Herbst samt Bundestagswahl quasi vor der Tür. Noch hat die heiße Phase des Wahlkampfes nicht begonnen, doch der parteiinterne Druck wächst, vor allem in der Union aus CDU und CSU. Denn im Ringen um die Stimmen der Wähler braucht es ein Gesicht.

Wer soll antreten? Diese Frage hatte die Union am Sonntagnachmittag noch immer nicht beantwortet. Dabei waren die beiden Rivalen Laschet und Söder am Samstag zu einem Vieraugengespräch zusammengekommen und hatten für spätestens Sonntag eine Einigung in Aussicht gestellt. Ergebnis? Weiter offen.

Sowohl Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) als auch seinem Bayerischer Amtskollegen Markus Söder (CSU) attestieren ihre Unterstützer die Befähigung zum Kanzleramt. Beide können auf Regierungserfahrung an der Spitze flächen- und bevölkerungsmäßig großer Bundesländer zurückgreifen.

Einigung auf Kanzlerkandidaten steht weiter aus

Der CDU-Politker Bernhard Vogel forderte am Sonntag eine schnelle Entscheidung. Die Einigung verdiene keinen Aufschub mehr, so der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und von Thüringenin in einem Radiointerview. Zugleich kritisierte er Markus Söder. Dieser habe zunächst versprochen, sich der Entscheidung der CDU-Gremien zu beugen, dann aber die Legitimität dieser Gremien infrage gestellt. Sowohl Präsidium als auch Vorstand der CDU hatten Armin Laschet zuvor Rückendeckung für seine Kandidatur zugesagt.

Für die Findung des Kanzlerkandidaten in der Union greift kein festgeleter Ablauf. Einige Unionsmitglieder wollen sich bei der Entscheidung auf Meinungsumfragen stützen, andere favorisieren eine Orientierung an der Entscheidung der Parteigremien.

Doch auch am Sonntagnachmittag ruhte weiter still der See, während die Lager hinter verschlossenen Türen hart debatiert haben dürfte. Aus Unionskreisen war am Wochenende zu hören, die beiden Kandidaten befänden sich weiterhin in guten und konstruktiven Gesprächen.

Druck auf Söder und Laschet wächst

Vom steigenden parteiinternen Druck zeugten am Wochendende Ankündigungen aus Teilen der CDU. Mitglieder aus Nordrhein-Westfalen drohten mit der Gründung eines CDU-Landesverbands in Bayern. Damit wäre die Trennung der beiden Parteien faktisch abgeschafft.

Der niedersächsische CDU-Vorsitzende Bernd Althusmann hatte für Sonntagabend zu einem Zoom-Meeting geladen. Offenbar wollte man sich im Norden ein Bild machen von den Mehrheitsverhältnissen sowohl im Landesverband als auch in den Kreis- und Bezirksverbänden. Die Frage: Wohin schlägt die Nadel aus: in Richtung Söder oder Laschet?

Auch der Unions-Nachwuchs will sich positionieren. Nach Berichten deutscher Medien wollten sich die Landesvorsitzenden der Jungen Union noch am Sonntagabend in einer Videokonferenz austauschen.

Sollten sich die Rivalen nicht doch noch schnellsten einigen, könnte es auf eine Entscheidung in der Bundestagsfraktion der Union am Dienstag hinauslaufen. Auch eine Sondersitzung des CDU-Vorstands zur K-Frage am Montag galt in der CDU zunächst als denkbar. Doch das könnte "Gräben aufreissen", so die eindringliche Warnung von Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann von der CDU. Eine Kampfabstimmung der Rivalen Söder und Laschet sei abzuwenden.