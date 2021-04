Kein Zugang zu Nawalny - Ärzte besorgt, Unterstützer rufen zu Protesten auf

Der Gesundheitszustand des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny verschlechtert sich zusehends. Das haben russische Menschenrechtler mitgeteilt. Nawalny befindet sich seit Wochen im Hungerstreik, klagt über Schmerzen in Beinen und Rücken.

Mit dem Streik will Alexej Nawalny eine Behandlung durch Ärzte seiner Wahl durchsetzen. Seine Unterstützer haben nun zu Protesten in Moskau und Sankt Petersburg aufgerufen.

Unterstützer rufen zu Protesten auf

"Wir werden nicht warten bis wir die nötigen 500.000 Unterschriften auf unserer Website zusammen haben. Die Lage verschlechtert sich schnell. Wir können das nicht aufschieben. Extreme Situationen erfordern extreme Maßnahmen. Wir kündigen hiermit unseren Protest an und zwar für Mittwoch, den 21. April um 19 Uhr." Das erklärten Iwan Schdanow, Direktor einer Anti-Korruptionsstiftung und Leonid Wolkow, Vertrauter Nawalnys.

Zuletzt hatten Nawalnys Ärzte sein Straflager in Pokrow besucht, durften ihn aber nicht sehen. Der russische Botschafter in London teilte mit, man werde nicht zulassen, dass Nawalny in Haft stirbt. Er werde bereits medizinisch versorgt und wolle mit seiner Bitte lediglich Aufmerksamkeit erregen.

USA kündigen Konsequenzen im Fall Nawalny an

Der Hohe Verterter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrel forderte die russischen Behörden auf, Nawalny durch Mediziner seines Vertrauerns behandeln zu lassen. Die EU betrachte seine Verurteiltung als politisch motiviert und werde weiter seine sofortige Freilassung fordern. Russland sei verpflichtet, nach internationalen Menschenrechtsstandards zu handeln. Die EU-Außenminsiter werden sich am Montag mit dem Fall beschäftigen.

US-Präsident Joe Biden bezeichnete den Umgang mit Nawalny als "völlig unfair". Sein Nationaler Sicherheitberater Jake Sullivan kündigte Konsequenzen an, sollte Nawalny in Haft sterben. Russland werde für sein Verhalten vor der internationalen Gemeinschaft zur Rechenschaft gezogen.