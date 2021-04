Krimi um K-Frage: Söder überlässt Entscheidung CDU, "ohne Groll"

Die letzte selbstgesetzte Frist bis Sonntag haben sie verstreichen lassen - jetzt kommt Bewegung in den ungelösten Machtkampf um die Kanzlerkandidatur zwischen CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder.

Markus Söder sei bereit, jede Entscheidung der CDU über die Kanzlerkandidatur der Union zu akzeptieren, nur müsse sich sich zügig entscheiden, sagte er nach einer Sitzung des CSU-Präsidiums am Montag.

Söder hält weiter an Kanzlerkandidatur fest

Söder will aber weiter an seiner Bewerbung festhalten. In der Nacht zum Montag hatten sich Laschet und Söder stundenlang in Berlin beraten - offenbar ohne eine Einigung. Seit mehr als einer Woche liefern sich CDU und CSU einen schweren Machtkampf um die Frage, ob Söder oder Laschet als Kanzlerkandidat der Union antreten soll.

Söder gratulierte in seiner Stellungnahme Annalena Baerbock von den Grünen zu ihrer Kanzlerkandidatur und sagte, dass ein spannender Wahlkampf zu erwarten sei, bei dem es um Platz eins zwischen Schwarz und Grün gehen wird. Er würde sich sehr freuen, diesen Wahlkampf führen zu können, so Söder.

Der CSU-Chef verwies auf ein "Zwischenergebnis", dass sich aus dem Meinungs- und Stimmungsbild ergeben würde. Söder erfreut sich in Umfragen einer größeren Beliebtheit als Laschet.

Er glaube nicht, dass der lange Entscheidungsprozess zwischen ihm und Laschet der Partei schaden könnte, es würde einfach Ruhe und Zeit brauchen, ein Meinungsbild einzuholen und Argumente auszutauschen.

Und selbst für Armin Laschet sehe er im Falle von dessen Nicht-Nominierung keinen politischen Schaden. "Da sehe ich überhaupt kein Problem, null“, sagte Söder auf die Frage, ob Laschets Posten als Parteichef gefährdet sei, wenn er zum Kandidaten gekürt wird.

Sondersitzung des CDU-Vorstands zur K-Frage hat begonnen

Am Montagabend um 18 Uhr wolltel Armin Laschet mit dem CDU-Präsidium in einer digitalen Sondersitzung über den Stand und das weitere Vorgehen beraten. Er wolle in der Sitzung einen Vorschlag machen, wie die Frage der Kanzlerkandidatur in der Union schnell aufgelöst werden könne, sagte er ebenfalls am Montag.

Er habe auch Markus Söder eingelagen, an der Sitzung teilzunehmen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass Söder die Einladung wohl nicht annehmen werde.

Die Entscheidung für einen Kandidaten, den alle mittragen können, solle "möchlichst zeitnah", "in den kommenden Tagen", fallen, so Laschet.

Das klingt Experten zufolge nicht so, als ob es auf eine Kampfabstimmung am Dienstag in der Fraktion hinauslaufen würde. Dort hätte Söder vermutlich gute Chancen, denn immer mehr CDU-Spitzenpolitiker hatten sich zuletzt von Armin Laschet distanziert.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich zuletzt hinter Laschet gestellt, das hat Gewicht. Seiner Ansicht nach, dürfe sich Markus Söder nicht über das Votum der CDU-Spitzengremien hinwegsetzen. Ansonsten müsse Laschet als CDU-Chef zurücktreten, sagte Schäuble und erhöhte damit den Druck Entschlossenheit und Führungsstärke zu zeigen.

Die Junge Union spricht sich hingegen für Söder aus.

Baerbock wünscht sich Einigung zwischen Laschet und Söder

Die neue Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zeigte sich besorgt über den Machtkampf in der Union. Sie wünsche sich eine einvernehmliche Lösung zwischen Armin Laschet und Markus Söder gewünscht.

Sie erinnerte an nötige Geschlossenheit im Kampf gegen die Corona-Pandemie und auch an die letzten Skandale um Vorteilsnahme von Unions-Politikern bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken. Das hätte das Vertrauen bereits geschädigt.