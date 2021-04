Polizist in Kentucky schlägt auf Demonstrant ein

no comment

In Louisville im US-Staat Kentucky ist ein Polizist gefilmt worden, wie er mehrfach auf einen am Boden liegenden Demonstranten einschlägt. Der 29-jährige Denorver "Dee" Garrett wurde in der Nähe des Jefferson Square Parks bei eiinr Demonstration gegen Polizeigewalt festgenommen.

Polizeichefin Erika Shields sagte in einer Erklärung gegenüber Nachrichtenagenturen, dass das Video "ernsthafte Fragen aufwirft und nicht mit dem Training ihrer Polizisten vereinbar ist". Laut Shields untersucht die Abteilung das Verhalten des Beamten.