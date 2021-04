Feuerwehrleute weiter auf Tafelberg im Einsatz

no comment

Den dritten Tag in Folge waren am Dienstag Feuerwehrleute in Kapstadt im Einsatz, um ein Großfeuer auf dem Tafelberg zu bekämpfen. Der Waldbrand hat Teile der Universität der Stadt vernichtet, darunter Bestandteile der Jagger Library, einer Bibliothek, die seltene Bücher und Manuskripte aufgewahrt.