EZB belässt Zinsen auf Rekordtief

Zwar setzen die sich erholende weltweite Nachfrage und die beträchtlichen fiskalischen Anreize positive Impulse in der Welt und im Euroraum, allerdings bleiben die kurzfristigen wirtschaftlichen Aussichten getrübt, was an den Unsicherheiten angesichts der Erholung von der Pandemie und des Erfolgs der Impfkampagnen liegt.