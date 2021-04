Impfen rund um die Uhr: Gut eine Mrd. Dosen weltweit verabreicht

Fast eine Milliarde Impfdosen sind bereits weltweit gegen Covid-19 verabreicht worden. Geimpft wird vielerorts rund um die Uhr - und an zum Teil ungewöhnlichen Orten.

Etwa in der Kathedrale von Salisbury. Das Gotteshaus bestehe bis heute aus zwei Gründen, sagte dazu der Dekan des Gotteshauses, Nick Papadopulos.

"Der erste Grund ist, Gott die Ehre zu erweisen, der andere, dem Volk Gottes zu dienen. Im Moment ist das die effektivste Art und Weise, wie wir diese beiden Dinge tun können."

Insgesamt sind in Großbritannien mehr als 10 Millionen Menschen voll geimpft.

In Frankreich fährt ein speziell gecharteter Impfbus durch ländliche Gegenden nahe der Stadt Reims im Nordosten des Landes, um älteren und gebrechlichen Menschen die Impfung zu erleichtern.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommt die Impfkampagne in Fahrt. Mehr als 20 Prozent der Menschen in Frankreich haben eine erste Impfung erhalten.

Auch in Jordanien bringt ein Kleinbus die ersehnte Dosis. Hier werden syrische Flüchtlinge aus dem Lager al-Zaatari nahe der syrischen Grenze geimpft. Dort leben derzeit rund 80.000 Menschen.

In den USA kann man sich sogar in Vergnügungsparks wie Disneyland impfen lassen. So sollen auch die letzten Zögerer und Zauderer überzeugt werden. 90 Millionen Menschen in den USA sind bereits voll geimpft.

In Brasilien war die Impfkampagne Anfang Januar mit aufwendiger Inszenierung unter der Christus-Statue in Rio de Janeiro gestartet. Große Sorgen bereitet den Gesundheitsbehörden neben den hohen Infektionszahlen derzeit, dass viele Menschen nicht zur Impfung der zweiten Dosis erscheinen.