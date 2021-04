Wer war der Täter von Rambouillet?

Nach dem tödlichen Angriff auf eine Polizeibeamtin in Rambouillet bei Paris steht die Identität des Täters fest. Es handelt sich um den 36-jährigen Tunesier Jamel G., das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Eine Untersuchung seines Handys ergab demnach, dass der Mann kurz vor der Tat Videos angesehen hatte, die den Dschihad verherrlichen.

Der Anti-Terror-Staatsanwalt Jean-François Ricard sagte:

Man kommt nicht umhin, von einer Radikalisierung des Täters auszugehen. Er zeigte zudem Anzeichen von Persönlichkeitsstörungen. Der Vater hat deutlich gemacht, dass sein Sohn ein streng praktizierender Muslim geworden war. Er hat außerdem mehrere Verhaltensstörungen erwähnt, die er in den vergangenen Wochen und Monaten an ihm beobachtet hatte.

Jamel G. war den Behörden gänzlich unbekannt. Am Freitagnachmittag hatte der 36-Jährige die Polizeibeamtin Stéphanie M. in einer Wache erstochen. Die 49-Jährige trug weder Uniform noch Waffe. Zeugen zufolge rief der Täter "Allahu Akbar". Ein anderer Polizist feuerte auf den Täter, der zu Boden fiel. Eine fünfte Person wurde unterdessen in Polizeigewahrsam genommen. Es handelt sich um einen Cousin von Jamel G.

Der Angriff von Rambouillet ist der 17. Terroranschlag, der in Frankreich seit 2014 gegen Sicherheitskräfte verübt wurde.