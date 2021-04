Championsleague: Manchester City siegt im zweiten Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain. Das Team von Pep Guardiola erspielt sich mit dem 2:1 auswärts eine hervorragende Ausgangslage vor dem Rückspiel.

Kevin De Bruyne und Riyad Mahrez erzielten in einer furiosen zweiten Halbzeit im Duell der Milliarden-Klubs die wichtigen Auswärtstore für City. Saint Germain Verteidiger Marquinhos hatte die Franzosen in der ersten Halbzeit zunächst in Führung gebracht. City, das wie PSG noch nie die Königsklasse gewonnen hat, setzte mit dem 18. Auswärtssieg in Folge eine starke Serie fort.