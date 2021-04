Sogar eine bekannte Menschenrechtsorganisation wie "Freedom House" - die bekanntlich keine Sympathien für das Land hegt - meint, dass Belarus jetzt weiter von der Demokratie entfernt ist als zuvor. Dem stimme ich völlig zu. Aber die Frage ist, warum? Warum wurde das Land so zurückgeworfen? Und durch wen? Das ist eine rhetorische Frage, und sie richtet sich in erster Linie an diese Menschenrechtsverteidiger, die in Europa sitzen.