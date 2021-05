AstraZeneca abgelehnt: 20 Euro Bußgeld - in Schweden

In Schweden haben mehrere Personen ein Bußgeld aufgebrummt bekommen, weil sie sich nicht mit AstraZeneca impfen lassen wollten. In der Stadt Kalmar sind einige wieder umgekehrt, als sie wie der Rentner Staffan Lägerstrom und seine Frau erst in der Arztpraxis erfahren haben, dass sie das Vakzin Vaxzevria von AstraZeneca gespritzt bekommen sollten. Die südschwedische Stadt Kalmar verhängt in solchen Fällen, wenn die älteren Menschen den Impftermin nicht einhalten, eine Strafe von umgerechnet etwa 20 Euro.

Ziel der Bußgelder ist es, keine Impfstoffe verfallen zu lassen. Die schwedischen Gesundheitsbehörden empfehlen eine Impfung gegen Covid-19 mit AstraZeneca für über 65-Jährige - die Nachbarländer Dänemark und Norwegen haben Vaxzevria von AstraZeneca gestoppt.

In Schweden waren bis zum 30. April 2021 laut offiziellen Angaben 24,86% der Bevölkerung mit einer Dosis geimpft worden. Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 liegt am 4. Mai bei 349,1.

Im April hatte sich Staatsepidemiologe Anders Tegnell in Stockholm mit AstraZeneca impfen lassen.

Die schwedische Regierung hat Anfang Mai angekündigt, dass das Land 1 Million Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca dem Covax-Programm zur Verfügung stellt. Covax steht für "Covid-19 Vaccines Global Access" - mit diesem Projekt der WHO, der EU-Kommission und von Frankreich sollen Impfstoffe fair verteilt werden - vor allem an Länder, die sich sonst kaum oder keine Vakzine leisten könnten.

Wenn Ältere nicht mit AstraZeneca geimpft werden wollen, ist das unsolidarisch

In vielen Ländern gibt es Vorbehalte gegen den Impfstoff von AstraZeneca - auch bei über 60-Jährigen, obwohl das Vakzin laut Studien für ältere Menschen besonders sinnvoll ist und so gut wie keine Nebenwirkungen auftreten. Dass Ältere die Impfung mit Vaxzevria des britisch-schwedischen Herstellers ablehnen, weil sie lieber mit dem Vakzin von BioNTech oder Moderna gerimpft werden wollen, verärgert viele Beschäftigte in den Impfzentren und Expert:innen.

In Europa können sich die Menschen den Impfstoff eigentlich nicht aussuchen, aber nicht nur in Deutschland lehnen einige AstraZeneca ab, weil sie lieber später mit einem anderen Vakzin geimpft werden wollen. LIBERATION berichtet aus einem Impfzentrum in Lille, wo die 62-jährige Nadia erklärt: "Für mich ist es Pfizer oder gar nichts." Sie wolle nur mit BioNTech/Pfizer geimpft werden, AstraZeneca hätte sie schon vor einem Monat bei ihrem Hausarzt bekommen können. Durch dieses Verhalten wird die Impf-Kampagne verzögert.

In Frankreich erlaubt die Priorisierung eigentlich, dass über 50-Jährige geimpft werden können. In der Realität gibt es aber bisher nicht genug Impfstoff, um die zuletzt zugelassenen Gruppen tatsächlich zu impfen.

Der Virologe Christian Drosten hatte im NDR-Podcast erklärt: "Die jüngeren Leute im ganzen Land haben sich jetzt in ihrem Leben seit über einem Jahr eingeschränkt, mit Rücksicht auf die Älteren. (...) Wenn über 60-Jährige jetzt sagen: Och, ich nehme doch lieber später Biontech als jetzt eine Astra-Dosis, da muss man wirklich sagen: Dann nimmt man im Juni einem Jüngeren die Impfung weg! Das ist nicht in Ordnung!"

In Berlin können sich ab dem 3. Mai 2021 Menschen über 60 Jahren, Lehrer:innen weiterführender Schulen und Supermarkt-Beschäftigte impfen lassen, allerdings gibt es laut Senat keine zeitnahen Termine. Mitte April hatte die Berliner Ärztekammer einen Aufruf gestartet: "Wir möchten alle Berlinerinnen und Berliner über 60 Jahren dringend darum bitten, sich mit dem Impfstoff AstraZeneca impfen zu lassen."

AstraZeneca und BioNTech schon nach 1. Dosis hochwirksam

Eine neue Studie aus Großbritannien, die in der Fachzeitschrift THE LANCET veröffentlicht wurde, zeigt auf, dass die Impfstoffe von BioNTech und AstraZeneca gegen Covid-19 schon nach der ersten Dosis eine höhere Wirksamkeit entfalten als ursprünglich von den Herstellern angegeben.

Dabei wurden mehr als 620.000 Menschen mit einer Erstimpfung befragt, die zwischen Dezember 2020 und März 2021 geimpft worden waren. Das Forscherteam beobachtete eine signifikante Verringerung des Infektionsrisikos ab dem 12. Tag nach einer ersten Impfstoffdosis - nämlich 60% für AstraZeneca und 69% für BioNTech nach 21 bis 44 Tagen.

Fragen zum Tod eines Studenten in Nantes nach Impfung mit AstraZeneca

Am 18. März 2021 ist der 24-jährige Anthony tot in seiner Wohnung in Nantes aufgefunden worden. Seine Familie hatte Alarm geschlagen, weil er sich nicht meldete. 10 Tage zuvor war der Medizinstudent mit dem Vakzin von AstraZeneca gegen Covid-19 geimpft worden. Medizinstudenten im 6. Ausbildungsjahr wie Anthony arbeiten im Krankenhaus, deshalb sind viele von ihnen als Gesundheitspersonal inzwischen geimpft.

Am 1. Mai hat der Anwalt von Anthonys Familie über den Obduktionsbericht informiert, wie Ouest France meldet. "Der Bericht deutet darauf hin, dass die Todesursache eine abdominale Thrombose (...) in der Milz durch gerade erst gebildete Gerinnsel ist", sagte der Anwalt Etienne Boittin. Bei Anthony sei "jede Infektion, jeder Virus, Krebs oder Tumor, die eine Thrombose erzeugen können", ausgeschlossen worden. Die Obduktion hat den Impfstoff als Auslöser der Thrombose nicht nachgewiesen. Die Ermittlungen dauern an.

Anwalt Boittin erklärte, dass er etwa 15 Familien vertrete, deren Angehörige nach einer Impfung mit AstraZeneca in Frankreich verstorben sind. Die allermeisten seien jünger als 60 Jahre alt.

Seit dem 19. März wird AstraZeneca in Frankreich nur noch für über 55-Jährige empfohlen. Bis Ende April waren 3,2 Millionen Menschen im Land mit AstraZeneca geimpft worden. Insgesamt sind in Frankreich bis zum 1. Mai 104.675 Menschen an Covid-19 verstorben. Mitte Juni soll die Priorisierung bei den Impfungen wegfallen.

Geimpfte in Deutschland können per App und im Internet Nebenwirkungen angeben

Das deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat zusammen mit dem Paul-Ehrlich-Institut eine Internet-Seite eingerichtet, auf der Nebenwirkungen von Impfungen gegen Covid-19 gemeldet werden können.

Die Nebenwirkungen können auch über die App "SafeVac" weitergegeben werden.

Da die Geimpften bei den Informationen über Nebenwirkungen in ihrem Impfpass verzeichnete Nummern angeben sollen, bitten die Behörden darum, diese Daten nicht öffentlich zu machen. Es besteht die Gefahr, dass Daten gekapert und von Impfgegner:innen für falsche Angaben genutzt werden.

Laut Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gab es in Deutschland bis zum 15. April 2021 insgesamt 59 Fälle von Hrinvenenthrombosen - davon 45 Frauen und 14 Män­ner - bei mehr als 4 Millionen mit dem Vakzin von AstraZeneca Geimpften.

Auf Deutsch werden die seltenen Komplikationen auch Vakzin-induzierte thrombotische Thrombozytopenie oder VITT, die nach Impfungen mit Astrazeneca oder Johnson & Johnson auftreten können.

Bei den seltenen Thrombosen gehörten venöse Thrombosen an den großen Hirnvenen (Sinusvenenthrombosen), an Bauchvenen (Splanchnikusvenen) sowie arterielle Thrombosen. Das Paul-Ehrlich Institut berichtet, die meisten der bisher aufgetretenen Fälle sind bei Personen unter 60 Jahren innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der ersten Dosis vorgekommen.

168 Fälle von Blutgerinnseln in Großbritannien

In Großbritannien hat es den Gesundheitsbehörden zufolge bis Mitte April 168 Fälle von seltenen Blutgerinn­seln nach einer Impfung gegen Covid-19 mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca gegeben. Bei 21,2 Millionen Menschen, die mit AstraZeneca geimpft wurden, spricht Mediziner Adam Finn von der Universität Bristol laut Ärzteblatt von einem "sehr seltenen Ereignis". Betroffen waren 93 Frauen und 75 Männer.

Insgesamt sind 45.580.400 Menschen in Großbritannien bis zum 23. April mit mindestens einer Dosis geimpft worden - also fast die Hälfte davon mit AstraZeneca.

Von den 168 Blutgerinnseln waren 77 Fälle von Sinusvenenthrombosen. 32 Menschen sind verstorben. Das Durchschnittsalter der Betroffenen lag bei 47 Jahren.

Die britischen Gesundheitsbehörden hatten trotz der uneingeschränkten Empfehlung der EMA ihren Umgang mit dem AstraZeneca-Impfstoff. am 7. April geändert. Der Chef des Impfkomitees Jonathan Van-Tam erklärte, das Vakzin sei "ein enormer Erfolg", aber eine "Kurskorrektur" sei notwendig. Deshalb sollten junge Leute unter 30 Jahren in Großbritannien ein anderes Impfangebot bekommen. Grundsätzlich ist die Gefahr einer schweren Erkrankung durch Covid-19 bei jungen Leuten viel niedriger als bei älteren.

Bald AstraZeneca für alle?

In Deutschland hatten die Bundesländer Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen den Impfstoff von AstraZeneca mit dem Namen Vaxzevria für alle, die damit geimpft werden wollen, freigegeben. Jetzt zieht Berlin nach. Es gibt auch dort ab Freitag keine sogenannte Priorisierung mehr. In Hausarztpraxen darf AstraZeneca an alle verimpft werden. Der SPD-Gesundheitspolitiker Thomas Isenberg warnte im Tagesspiegel allerdings vor einem "Hauen und Stechen". Er sagte: "Es darf nicht sein, dass derjenige, der die besten Kontakte oder die stärksten Ellbogen hat, am schnellsten einen Termin bekommt und andere nicht."

Eigentlich sollten vor allem Menschen, die über 60 Jahre alt sind, mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers gegen Covid-19 immunisiert werden. Doch auch bei Älteren gibt es Vorbehalte wegen der möglichen Nebenwirkungen, die aber vor allem bei Geimpften unter 50 Jahren aufgetreten sind.

Laut Expert:innen ist der Nutzen, sich impfen zu lassen umso größer, je näher eine Person an dem Alter von 60 Jahren ist.

Es geht allerdings auch darum, keinen Impfstoff zu verschwenden. "Die Freigabe ist ein Angebot, dass diejenigen, die keine oder wenige Vorbehalte gegen den Impfstoff haben, die Möglichkeit nutzen können, sich gegen das Coronavirus auch impfen zu lassen", erklärte Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe.

Wer unter 60 Jahre alt ist, bekommt eine besondere ärztliche Beratung.

Offenbar gibt es aber auch in den drei Bundesländern keine enormen Mengen an AstraZeneca, die ungenutzt sind. Lokale Medien aus Sachsen berichten, dass es schwer sei, einen Impftermin mit AstraZeneca zu bekommen.

Justin Trudeau und seine Frau mit AstraZeneca geimpft

Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau (49) und seine Frau Sophie Grégoire Trudeau (45) sind mit dem Impfstoff von AstraZeneca gegen Covid-19 geimpft worden. Auf Twitter veröffentlichte der Regierungschef die Fotos der Impfung - und rief die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich für einen Impftermin anzumelden. "Wir sind dran, uns impfen zu lassen, das haben Sophie und ich getan", schrieb Trudeau. "Und wir sind sehr zufrieden."

AstraZeneca ist in Kanada für alle über 18 Jahren zugelassen, wird aber vor allem für über 55-Jährige empfohlen.

In Kanada haben mehr als 26 Prozent der fast 38 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner eine erste Impfung erhalten. Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen lag am 23. April bei 157.

Norwegen bleibt bei vorläufigem Stopp von AstraZeneca

Nach Dänemark hat auch Norwegen AstraZeneca-Impfungen weiterhin gestoppt. Die Regierung verschob die Entscheidung auf den Monat Mai. Das norwegische Institut für öffentliche Gesundheit hat am 15. April 2021 empfohlen, die weitere Verwendung des Impfstoffs von AstraZeneca (Vaxzevria) im Rahmen des Coronavirus-Impfprogramms im Land einzustellen.

"Wir wissen jetzt wesentlich mehr über den Zusammenhang zwischen dem AstraZeneca-Impfstoff und den seltenen, aber schweren Vorfällen mit niedrigen Thrombozytenzahlen, Blutgerinnseln und Blutungen, als zu dem Zeitpunkt, als Norwegen im März beschloss, die Verwendung des AstraZeneca-Impfstoffs zu pausieren", sagt Geir Bukholm, Direktor der Abteilung für Infektionskontrolle und Umweltgesundheit am Norwegischen Institut für öffentliche Gesundheit.

"Da es in Norwegen nur wenige Menschen gibt, die an COVID-19 sterben, wäre das Risiko, nach der Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff zu sterben, höher als das Risiko, an der Krankheit zu sterben, insbesondere für jüngere Menschen", sagt Bukholm.

In der Erklärung der Behörden heißt es auch: "Außerdem gibt es Grund zu der Annahme, dass es in Norwegen Skepsis gegenüber dem Einsatz des AstraZeneca-Impfstoffs gibt, und es ist ungewiss, wie viele Menschen ein Angebot dieses Impfstoffs jetzt angenommen hätten."

An diesem Dienstag stehen die Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson gegen Covid-19 im Fokus der Europäischen Arzneimittelagentur EMA. Die Behörde gibt dann eine neue Einschätzung bekannt, hat bisher aber stets betont, dass beim Vakzin von AstraZeneca die Nutzen die Risiken weit übertreffen.

Probleme mit den Vektor-Impfstoffen

Unter Experten gibt es die Vermutung, dass die sehr seltenen Blutgerinnsel, die nach Impfungen mit AstraZeneca in Europa und in den USA mit Johnson & Johnson aufgetreten sind, durch die Vektoren verursacht wurden. Die Vakzine von AstraZeneca und Johnson & Johnson sind - wie Sputnik V - Vektoren-Impfstoffe. Dabei werden die DNA-Informationen zur Produktion der Antikörper gegen das Coronavirus über sogenannte Vektorviren (meist Erkältungsviren) in den Körper eingeschleust.

Genau diese Vektoren könnten - wenn sie beeinträchtigt sind - die Probleme in Form von Blutgerinnseln verursachen. Bisher waren vor allem jüngere Frauen von den Thrombosen nach Impfungen betroffen.

Bis Anfang April wurden der EMA 169 Fälle von Sinusvenenthrombosen und 53 Fälle von Gerinnseln in Venen der großen Bauchorgane gemeldet - bei mehreren Millionen Impfungen mit AstraZeneca in Europa.

Die Uniklinik Greifswald, die an der Aufarbeitung des Falles der Krankenschwester aus Zwettl in Österreich mitgearbeitet hatte, die nach der Impfung mit AstraZeneca verstorben war, meldete schon am 19. März 2021 auf ihrer Internetseite: "Therapie für seltene Hirnvenenthrombosen gefunden." Danach hat das Forscherteam um Professor Andreas Greinacher die Erkenntnisse im "New England Journal of Medecine" veröffentlicht. Die Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass Antikörper an Blutplättchen andocken und sie so aktivieren. Die Blutplättchen können dann verklumpen und die Zahl der Plättchen insgesamt reduzieren.

Vergleichbare Probleme gibt es als Nebenwirkung von Heparin. Dieses Medikament verhindert die Blutgerinnung und soll eigentlich vor Blutgerinnseln schützen.

Ähnliche Erkenntnisse zuvor in Oslo

Mitte März hatte in Norwegen Professor Pål André Holme von der Uniklinik Oslo eine ähnliche Theorie wie die Kollegen von der Uniklinik Greifswald aufgestellt. Er hatte drei Beschäftigte des Gesundheitswesens, die nach der Impfung an Blutgerinnseln litten, behandelt. Holme sagte, dass die Blutgerinnsel durch eine starke Immunantwort produzierte Antikörper, die an die Blutplättchen andocken, ausgelöst werden könnten. Doch laut norwegischen Medien - wie VG - unterstrich Holme, dass dies bisher nur eine Hypothese sei. "Unsere Theorie ist, dass es sich hierbei um eine heftige Immunreaktion handelt, die sehr wahrscheinlich auf die Impfung folgt. Zusammen mit der Sektion für fortgeschrittene Thrombozytenimmunologie am Universitätskrankenhaus von Nordnorwegen (UNN) haben wir spezifische Antikörper gegen Thrombozyten nachgewiesen, die ein Bild ergeben können, das wir auch aus anderen Bereichen der Medizin kennen, dort aber von Medikamenten ausgelöst", erklärte der Chefarzt in Oslo.

Der Tod der Krankenschwester in Zwettl wurde inzwischen genau untersucht

Zehn Tage nach einer Impfung mit dem Vakzin gegen das Coronavirus von AstraZeneca war eine Krankenschwester aus Zwettl in Niederösterreich am 28. Februar 2021 an einem Blutgerinnsel verstorben. Zudem hatte eine 35-Jährige nach ihrer Impfung eine Lungenembolie bekommen. Ihr ging es laut Informationen aus dem Krankenhaus Zwettl nach einigen Tagen wieder besser.

Zunächst gingen die österreichischen Gesundheitsbehörden und die europäische Arzneimittelagentur EMA davon aus, dass es keinen Zusammenhang zwischen den Erkrankungen und dem Impfstoff gebe. Doch inzwischen arbeiten Forscher:innen aus verschiedenen Ländern zusammen, um herauszufinden, was genau hinter den Komplikationen steckt.

Diese Symptome sind Warnsignale

Im ORF sagte Sabine Eichinger von der MedUni Wien am 19. März, dass sie AstraZeneca weiterhin für sicher hält. Doch Eichinger meint, dass starke Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schmerzen in den Beinen nach einer Impfung mit AstraZeneca als Alarmsignale gelten. "Wenn die typischen Beschwerden nach der Impfung wie Kopfschmerzen, Gliederschmerzen oder vielleicht auch Fieber nicht weggehen, wenn sich diese Beschwerden ändern oder wenn die Beschwerden weggehen und andere dann wieder kommen nach einem Zeitraum von vier bis fünf Tagen, dann müsste man hellhörig werden und gegebenenfalls ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen."

Sabine Eichinger, Expertin für Blutgerinnsel an der MedUni Wien, erklärt auch das Paradox, dass Thrombozyten, auch bekannt als Blutplättchen, Blutgerinnseln auslösen können. Niedrige Werte von Thrombozyten führen normalerweise zu Blutungen, nicht zu Gerinnung. "Man würde denken, dass niedrige Thrombozyten und Thrombosen eigentlich Gegensätze sind."

Zweitimpfung mit BioNTech oder Moderna

In Deutschland haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern darauf geeinigt, dass mit einer ersten AstraZeneca-Dosis geimpfte Menschen unter 60 Jahren als Zweitimpfung einen mRNA-Imfpstoff bekommen sollen. Das Umsteigen auf die Vakzine von BioNTech/Pfizer oder Moderna für das sogenannten Boosten hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) Anfang April nach der Diskussion zu Fällen von Hirnvenenthrombosen (siehe weiter unten) empfohlen.

Laut dem deutschen Gesundheitsministerium sind rund 2,2 Millionen Menschen bereits einmal mit AstraZeneca geimpft worden.

Nach Berichten von sechs Fällen von Blutgerinnseln in den USA in Verbindung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson verschieben sich die Lieferungen dieses Vakzins in Europa.

In Frankreich hatten die Gesundheitsbehörden ebenfalls angekündigt, dass die 533.000 Menschen unter 55 Jahren, die eine Erstimpfung mit AstraZeneca gegen Covid-19 bekommen haben, eine Zweitimpfung mit einem anderen Vakzin - von BioNTech-Pfizer oder Moderna - erhalten sollen.

Doch bisher teilt die Weltgesundheitsorganisation diese Empfehlung nicht - wie die WHO-Sprecherin Margaret Harris am Freitag in Genf mitteilte. Die bisherigen Daten reichten für eine Empfehlung sogenannter Kreuzimpfungen nicht aus.

Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran, der selbst Arzt ist, sagte: "Es gibt Zeiten, in denen wir der WHO folgen und dafür kritisiert werden, und es gibt Zeiten, in denen wir ihr nicht ganz folgen und dafür kritisiert werden, dass wir ihr nicht ganz folgen."

In Frankreich wurden bis zum 25. März 2021 insgesamt zwölf Fälle von Sinusvenenthrombosen (Hinweise auf Symptome im folgenden im Text). Davon sind vier Personen verstorben.

AstraZeneca in der Schweiz nach wie vor nicht zugelassen

Schon Anfang Oktober 2020 hatte der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca bei Swissmedic eine Zulassung des Impfstoffs gegen Covid-19 beantragt. Doch anders als für die Vakzine von BioNTech/Pfizer und Moderna, die seit Januar in der Schweiz verimpft werden, wurde die Zulassung bis Mitte April nicht erteilt.

Der Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen EKIF, Christoph Berger, erklärte gegenüber Nau.ch, dass die Impfkampagne in der Schweiz mit BioNTech:Pfizer und Moderna gut vorankomme. "Falls die Zulassung erst in Monaten erfolgt, brauchen wir den Impfstoff immer weniger", sagte Berger.

Empfehlung der EMA bleibt bestehen

Die europäische Arzneimittelagentur EMA bleibt bei ihrer Empfehlung, dass sich die Menschen ohne Einschränkung mit AstraZeneca impfen lassen sollten. Die EMA-Chefin, die Irin Emer Cooke, erklärte an diesem Mittwoch in Amsterdam, die Nutzen des Impfstoffs von AstraZeneca überschreiten die Nebenwirkungen des Vakzins bei weitem. "Die Corona-Pandemie fordert unverändert täglich Tausende Menschenleben in der EU, deshalb brauchen wir alle Impfstoffe, die wir zur Verfügung haben", erklärte Cooke.

Vor allem die Menschen, die laut Priorisierung noch nicht mit dem Impfen an der Reihe sind, lassen sich vielerorts lieber mit AstraZeneca impfen als gar nicht. Manche Europäerinnen und Europäer wollen auch lieber in der Hausarztpraxis oder in der Apotheke ihrer Wahl und in ihrer Nähe die Spritze bekommen, statt sich auf den langen und eventuell beschwerlichen Weg zu einem Impfzentrum zu machen.

Ansturm auf AstraZeneca in Deutschland um Ostern

In Deutschland hat es einen wahren Ansturm auf Impfungen mit AstraZeneca für über 60-Jährige gegeben. Sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es lange Schlangen vor den Impfzentren, in denen das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers gespritzt wurde.

In Nordfrankreich dagegen nahmen etwa 1.000 Menschen ihre vereinbarten Termine zum Impfen nicht wahr, weil sie mit AstraZeneca geimpft werden sollten. Allein in Calais - einem Hotspot der Pandemie - kamen am Ostersamstag und Ostersonntag mehr als 500 Menschen nicht zum zuvor geplanten Impfen.

Auch französische Hausärzt:innen berichten davon, dass sie bei ihren Patientinnen und Patienten erst Überzeugungsarbeit leisten müssen, um sie dazu anzuregen, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen.

In NRW hatte es schon am Ostersamstag einen Run auf die Termine für Impfungen mit AstraZeneca für über 60-Jährige gegeben. Die Telefonleitungen und die Internetseite zur Terminvergabe waren wenige Stunden nach der Öffnung überlastet, wie die Behörden mitteilten. 25 Millionen Mal wurde offenbar versucht, das Buchungssystem aufzurufen, so dass die Seite teilweise abstürzte. Innerhalb von zweieinhalb Stunden wurden 33.000 Termine vereinbart.

Viele - auch jüngere - Europäerinnen und Europäer wollen sich lieber mit AstraZeneca impfen lassen als das Risiko einer Covid-19-Erkrankung in Kauf zu nehmen - zumal inzwischen mehr und mehr über "Long Covid" auch bei jüngeren Menschen bekannt wird.

Niederlande setzen AstraZeneca aus

Kurz vor Ostern haben auch die Niederlande entschieden, den Impfstoff von AstraZeneca nicht mehr bei unter 60-Jährigen einzusetzen und ab dem 7. April vorläufig ganz zu stoppen. Im Land wurden bei 400.000 Menschen, die mit dem Vakzin geimpft wurden, fünf Fälle der seltenen Hirnvenenthrombosen - darunter ein Todesfall - gemeldet. Offenbar waren alle Frauen im Alter zwischen 25 und 65 Jahren, bei denen sich 7 bis 10 Tage nach der Impfung die schlimmen Blutgerinnsel bildeten.

Der Anteil an Fällen entspricht in etwa der Rate in anderen europäischen Staaten. In Frankreich wurden bis zum 25. März 2021 insgesamt zwölf Fälle von Sinusvenenthrombosen (Erklärungen und Hinweise auf Symptome hier weiter unten). Davon sind vier Personen verstorben.

Kanzlerin und Präsident mit AstraZeneca geimpft

Nach dem Präsidenten Frank-Walter Steinmeier ist auch die Kanzlerin Angela Merkel mit dem Impfstoff von AstraZeneca gegen das Coronavirus geimpft worden. "Ich vertraue den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen", erklärte der 65-jährige Steinmeier, der seiner Frau 2010 eine Niere gespendet hatte.

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hatte sich auf einer Pressekonferenz in Berlin dazu geäußert, dass er seinen älteren Kabinettskolleg:innen dazu geraten hat, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen. Er selbst werde das auch tun, wenn er an der Reihe sei.

Der 71-jährige Innenminister war am Gründonnerstag der Aufmacher der digitalen BILD: "Horst Seehofer will sich NICHT mit AstraZeneca impfen lassen", hieß es.

Er wolle den Impfstoff an sich nicht bewerten, sagte Seehofer gegenüber BILD, aber er erklärte: "Ich lasse mich nicht bevormunden."

Auch Horst Seehofer habe die Wahl, sich impfen zu lassen oder nicht, sagte Jens Spahn später.

Internetseite der BILD am 1. April 2021 Screenshot

Mario Draghi und seine Frau mit AstraZeneca geimpft

Italiens Regierungschef Mario Draghi (73) und seine Frau Maria Serenella Cappello sind in Rom mit AstraZeneca geimpft worden. Das hat der Presseberater des Ministerpräsidenten mitgeteilt.

Schon Mitte März war Staatsprasident Sergio Mattarella (79) mit dem Vakzin des US-Herstellers Moderna gegen Covid-19 geimpft worden. Einige in Italien gingen dann davon aus, dass dies der beste Impfstoff sei. Da wollte Mario Draghi offenbar ein Zeichen setzen. Zusammen mit seiner Frau wartete er am Bahnhof Roma Termini darauf, dass er geimpft wurde.

Forschung hinter den Kulissen

In einem Artikel in ScienceMag haben Kai Kupferschmidt und Gretchen Vogel den aktuellen Forschungsstand zu den Problemen mit dem Impfstoff von AstraZeneca zusammengefasst. Inzwischen werden 30 Vorkommnisse mit mindestens 15 Todesfällen in Europa erforscht. "Die Leute arbeiten wie verrückt hinter den Kulissen, um mehr Klarheit zu schaffen", sagt Saskia Middeldorp vom Radboud University Medical Center in den Niederlanden. Die Expertin für Venenthrombosen hatte sich gegen den vorübergehenden Impfstopp von AstraZeneca ausgesprochen.

Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek meint, es mache Sinn, AstraZeneca einstweilen vor allem bei älteren Menschen einzusetzen. In Frankreich werden Personen im Alter ab 55 Jahren damit geimpft, in Schweden und Finnland ab 65 und in Island ab 70 Jahren.

Was sind Sinusvenenthrombosen?

Bei den nach den Impfungen vorkommenden Thrombosen handelt es sich laut Paul-Ehrlich-Institut (PEI) um Sinusvenenthrombosen. Diese sind extrem selten - offenbar war die Zahl der Fälle unter mit AstraZeneca Geimpften etwas höher als im Durchschnitt der Bevölkerung.

Die Sinusvenen transportieren sauerstoffarmes Blut aus dem Kopf zum Herz. Durch die Sinusvenenthrombose verstopfen Blutgerinnsel die Sammelvenen des Gehirns - und können eventuell einen Schlaganfall verursachen. Bei dieser sehr seltenen Thromboseform gibt es einen Mangel an Blutplättchen sowie Blutungen.

Das Paul-Ehrlich-Institut rät, dass mit AZD1222 von AstraZeneca Geimpfte, die starke und andauernde Kopfschmerzen haben oder punktförmige Hautblutungen, sofort zu einer Ärztin oder einem Arzt gehen sollen.

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hatte erklärt, dass man bei der vorläufigen Aussetzung einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts folge. Noch vier Tage zuvor hatte dasselbe Institut gegen den Stopp plädiert.

Eigentlich waren Thrombosen nicht als Nebenwirkungen des Impfstoffs "AZD1222" von AstraZeneca bekannt. Die angegebenen Nebenwirkungen sind Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Unwohlsein, Schüttelfrost und Übelkeit in den Tagen nach der Impfung.

Thrombosen kommen ansonsten besonders bei bettlägerigen Menschen, frisch Operierten oder auch Reisenden vor, die lange Zeit, ohne sich zu bewegen, sitzen. Rauchen, Übergewicht, Gefäßverkalkung, die Pille zur Verhütung und Diabetes gelten als weitere Risikofaktoren.