Tourismus will durchstarten

Hoffnungsschimmer für Reisehungrige und die Tourismusbranche nach langer Corona-Zwangspause: Die Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) gab (am Dienstag) ein Signal zum Neustart der Branche. Italiens Regierungschef Mario Draghi versprach als G20-Vorsitzender den Start des digitalen EU-Corona-Passes ab Mitte Juni.

"Die Welt will nach Italien reisen, die Pandemie hat uns gezwungen zu schließen, aber Italien ist bereit, die Welt zurück zu begrüßen" sagte Draghi.

Der Tourismus zählt zu den am härtesten von der Corona-Krise getroffenen Branchen. Weltweit stand er nach Angaben des World Travel & Tourism Council, einem Zusammenschluss global agierender Tourismusunternehmen, vor der Pandemie für mehr als 10 Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes und 330 Millionen Arbeitsplätze. In der Krise gingen 58 Millionen Job verloren.

Der Reise- und Tourismussektor ist für die europäische Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Vor allem in Italien, wo er 13% des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, mit 4 Millionen Arbeitnehmern vor der Pandemie. In einer Pressekonferenz am Ende des Treffens betonte Draghi, wie wichtig es sei, den Sektor neu zu starten, damit Touristen Italien sicher besuchen können Das "Digital Green Certificate" ist ab Mitte Juni in der EU erhältlich.