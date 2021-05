Darth Vader: "Lasst Euch impfen!"

no comment

Ein Schauspieler, der als Darth-Vader-Figur aus den Star-Wars-Filmen verkleidet ist, ermutigt und an dem am 4. Mai gefeierten "Star Wars Day" die Warteschlangen vor dem Planetarium-Impfzentrum in Rio de Janeiro. "Lasst Euch impfen" und "Möge die Macht mit dir sein", sagt Darth Vader.