Dutzende Tote bei Polizeieinsatz in Rio - Proteste, auch von der UNO

Bei dem blutigsten Polizeieinsatz in der Geschichte der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro sind mehr als zwei Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Gegen die Polizei wurden schwere Vorwürfe erhoben.

«Wir sind zutiefst beunruhigt über die Tötung von mindestens 25 Menschen bei einem Polizeieinsatz im Stadtteil Jacarezinho in Rio de Janeiro», sagte Rupert Colville, Sprecher des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen in Genf. Im Lauf des Freitags war die Zahl der Toten auf 28 angehoben worden.

Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei den Opfern um Verdächtige und einen Beamten einer Spezialeinheit. 300 Polizeifahrzeuge eskortierten die Beerdigung des getöteten Beamten. Hunderte Demonstranten aus der betroffenen Favela Jacarezinho riefen vor dem Polizeipräsidium "Hör auf uns zu töten!" und beschuldigten Beamte, ein “Massaker” begangen zu haben.

Gabriela, Demonstrantin:

"Die Polizei ist dazu da, um uns das Gefühl zu geben, sicher zu sein, aber was wir fühlen, ist Angst. Als wir die Stimmen der Polizisten im Haus hörten, hatten wir Angst, wir waren in Panik, weil wir die Schüsse, die Schreie und ihre Einbrüche in Häuser hörten. Ich sah sie Leichen in den Fluss werfen, als ich rausging, und niemanden auf der Straße. "

Am Donnerstag war es zu heftigen Gefechten zwischen mutmaßlichen Mitgliedern von Drogenbanden und der Polizei in der Favela Jacarezinho gekommen.

su mit dpa