Schweden: Leben im Pandemie-Ausnahmeland

Dass Schweden in der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie vieles anders macht, sorgt im Ausland wahlweise für Zustimmung oder Kopfschütteln. Auch im Land selbst wird darüber kontrovers diskutiert. Ist der Weg mit weniger Einschränkungen richtig, weil er persönliche Freiheiten gewährt, oder ist er verantwortungslos?

euronews hat drei in Schweden lebende Menschen befragt, die über den (Pandemie-)Alltag berichten. Wie schätzen Sie die Maßnahmen ein, wie stehen Sie zum Impfen und gibt es politische Folgen?

Es berichten Daniele Marletta, ein Schweizerisch-italienischer Doppelbürger, der seit seit 2006 in Stockholm lebt, Arnold Giler (Präsident des Schweizerklubs Stockholm und seit 1997 in Schweden) sowie Michael Missler, der als Sohn österreichischer Eltern in Schweden aufwuchs und jetzt als Lehrer tätig ist.