Neandertalerfund: 100.000 Jahre alte Überreste von Jägern und Sammlern

Es sind uralte Schädelreste und Knochenteile von Höhlenmenschen, die die Forscher in Italien begeistern: In der Guattari-Höhle am Circeo-Berg zwischen Rom und Neapel haben Wissenschaftler bei neuen Untersuchungen Überreste von weiteren neun Neandertalern gefunden.

#NEANDERTHAL – Nuove scoperte /Intervista a M. Rubini: «La vita dei Neanderthal è fondamentale per capire la nostra umanità. Con questa scoperta la Grotta Guattari al Circeo si conferma uno dei siti più importanti al mondo per la storia del Neanderthal». https://t.co/J56WmQupqzpic.twitter.com/YcvNhENX6j — Ministero della cultura (@MiC_Italia) May 8, 2021

Bereits seit Ende der 1930er Jahre war die Küstenregion als wichtige Fundstätte für Spuren der engsten Verwandten der heute lebenden Menschen bekannt. Die Zahl der Neandertaler aus der Guattari-Höhle habe sich damit durch die Suche auf nun elf erhöht, hieß es.

Circeo, Grotta Guattari, nuove incredibili scoperte: trovati reperti fossili di altri 9 uomini di #Neanderthal. Oltre a iene anche resti di elefante, rinoceronte, orso delle caverne e dell’uro, grande bovino estinto. https://t.co/N7uLONLYTr ▶️ Il video: https://t.co/iBZuVyhmBopic.twitter.com/zVSmXDB4zH — Ministero della cultura (@MiC_Italia) May 8, 2021

"Es ist eine außergewöhnliche Entdeckung, von der die ganze Welt sprechen wird", freute sich Italiens Kulturminister, Dario Franceschini. Acht der Urmenschen dürften etwa zwischen 50.000 und 68.000 Jahre alt sein, eine der Personen könnte sogar vor 100.000 Jahren als Jäger und Sammler durch die Küstenregion im heutigen Latium gestreift sein.

An den neuen Studien waren den Angaben nach Archäologen, Anthropologen und andere Forscher der Provinzen Frosinone und Latina sowie von der Universität Rom Tor Vergata beteiligt.

#NEANDERTHAL – Nuove scoperte /Intervista a M. Rolfo: «Abbiamo studiato porzioni della Grotta Guattari mai indagate finora come quella che Blanc soprannominò "Laghetto", nel quale abbiamo trovato la maggior parte dei nuovi resti neanderthaliani». https://t.co/uBKidfxgMC#MiCpic.twitter.com/qrAxTjaL5c — Ministero della cultura (@MiC_Italia) May 8, 2021

Sie drangen in bisher unbekannte Zonen der Höhle vor und untersuchten umliegende Außenbereiche. Sie analysierten etwa mit Genanalysen Überreste von urzeitlichen Tieren und Pollen. Mit ihren Studien versuchen die Experten zu verstehen, wie die Neandertaler lebten und warum sie vor rund 40 000 Jahren ausgestorben sind.

N E A N D E R T H A L – Nuove scoperte | Non perdere la première di oggi alle ore 11.00 sul canale YouTube del Ministero della Cultura. Collegati qui e attiva il promemoria 🔔 https://t.co/Gk0fDk40lx / #MiC#MinisteroDellaCultura#Neanderthal@dariofrancepic.twitter.com/wh2NnhmVlV — Ministero della cultura (@MiC_Italia) May 8, 2021

"Die Entdeckung von Holzkohle und verbrannten Tierknochen bestätigt tatsächlich die Hypothese des Vorhandenseins eines richtigen Herdes", hieß es in der Mitteilung. Durch den Fund von Tierknochen, etwa von Elefanten, Höhlenbären, Wildpferden und Auerochsen, könnten die Experten die Umwelt und das damalige Klima allmählich rekonstruieren.

Neandertaler sind die engsten Verwandten der heute lebenden Menschen. Sie besiedelten Europa, den Nahen Osten, Zentralasien und das westliche Sibirien. Der Name stammt von Überresten ab, die im Neandertal bei Mettmann in Nordrhein-Westfalen entdeckt worden waren.