Russland: Acht Tote bei Schießerei in Schule in Kasan

In Russland sind bei einem Angriff auf eine Schule in der Stadt Kasan mindestens acht Menschen getötet worden, die meisten davon Kinder. Russische Nachrichtenagenturen hatten zunächst von 11 Toten berichtet.

18 Kinder werden im Krankenhaus behandelt, sechs von ihnen befinden sich in kritischem Zustand, so Interfax. Einige der Schulkinder waren offenbar aus dem Fenster gesprungen, um sich in Sicherheit zu bringen. Es wurden auch drei Erwachsene verletzt.

Ein 19-Jähriger wird verdächtigt, der Schütze gewesen zu sein. Er wurde den Berichten zufolge festgenommen. Auf ihn war auch die verwendete Waffe registriert gewesen. Seinen Waffenschein hatte er erst im April gemacht. Was sein Motiv sein könnte, ist noch unklar.

"Der Präsident spricht den Angehörigen der Kinder, die durch die Hand des Schützen gestorben sind, sein tiefes Beileid aus und wünscht den Schulkindern, die verletzt wurden, baldige Genesung", sagte Kreml-Sprecher Dimitri Peskow. Der Präsident hat zudem angeordnet, eine neue Regelung für zivilen Waffenbesitz auszuarbeiten.

Die 1,2 Millionen Einwohner zählende Stadt Kasan ist die Hauptstadt der Republik Tatarstan, rund 800 Kilometer östlich von Moskau.