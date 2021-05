Arbeiten rund um die Uhr: Pflegen bis zum Umfallen

Krankenschwestern und Pfleger stehen im Mittelpunkt des Internationalen Tags der Pflege. Während der Corona-Krise gab es Proteste und Streiks von Pflegepersonal und anderem medizinischen Personal, die mehr Unterstützung und Ressourcen von den Regierungen forderten.

Howard Catton, der Direktor des Weltbundes der Krankenschwestern und Krankenpfleger beklagt, dass der Berufsstand in vielen Ländern nicht organisiert ist. Er sagt: "In der Hälfte der Länder weltweit gibt es keinen, der die Pflegenden wirklich vertritt, keinen Chief Nursing Officer, niemanden, an den sie sich wenden könnten, der befugt ist, in hochrangige Entscheidungen einzugreifen. Und erfahrene Pflegekräfte, auch wenn sie führende Posten innehaben, werden immer noch nicht in wichtige Entscheidungen eingebunden."

Heute ist der #TagDerPflegenden. Um noch mehr Interessierte für den #Pflegeberuf zu gewinnen, haben wir die #Ausbildung attraktiver gemacht. Auszubildende erhalten eine moderne Ausbildung von hoher Qualität, mit mehr Praxisanleitung und fairer Vergütung. #MachKarriereAlsMenschpic.twitter.com/CEbSK0VUkT — Familien-, Senioren-, Frauen- & Jugendministerium (@BMFSFJ) May 12, 2021

Wir stehen #unteilbar an der Seite der Beschäftigten in der #Pflege.

Es braucht endlich ernsthafte politische Schritte gegen #Personalnotstand und schlechte Arbeitsbedingungen!#TagderPflege#Pflegenotstandhttps://t.co/4kytoTYIqn — unteilbar – Solidarität statt Ausgrenzung (@Unteilbar_) May 12, 2021

In vielen Ländern finden an diesem Tag Proteste gegen die Zustände im Gesundheitswesen statt, - schlechte Bezahlung, Überstunden, allein in Deutschland sind es mehr als 1100 Protestaktionen.