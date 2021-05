Was am Montag wichtig ist: Gaza und Corona - Euronews am Abend 17.05.

Hallo!

Sonntag war der bisher tödlichste Tag im seit einer Woche andauernden Konflikt. Israel setzt die Angriffe auf den Gazastreifen "mit unvermindeter Härte" fort - doch auch die Hamas greift weiter Israel an.

In Deutschland verspricht Jens Spahn ein Ende der Priorisierung beim Impfen. Debattiert wird, ob die Zahl der Betten auf Intensivstationen in der Coronakrise manipuliert wurde.

Weitgehende Freiheiten schon nach der 1. Impfung gelten bereits in Österreich

Was geht und was geht nicht im Urlaub - auf Mykonos.

Im EU-Parlament geht es morgen um die Türkei - und es könnten unangenehme Momente für Erdogan werden.

Ein neuer "trauriger Tiefpunkt" beim DFB - wer folgt auf Fritz Keller?

Am Samstag werden wieder die Punkte oder Points vergeben - in vielen Sprachen - beim ESC. Doch einige sind jetzt in Rotterdam in Quarantäne.

